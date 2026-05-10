Truppinventering: Strömsbro – ”Jag vill upp till allsvenskan”

Säsongen är över och silly season har börjat på allvar. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Strömsbro.



Ett mynt har alltid två sidor. Å ena sidan lyckades Strömsbro slå ut Väsby med 2-0 i matcher i åttondelsfinalen och på så vis för första gången vinna en slutspelsserie under sina år i Hockeyettan. Å andra sidan är snacket inifrån föreningen att man rent spelmässigt tyckte att man var sämre än under tidigare strapatser i tredjeligan.



Bitterljuvt skulle man väl kunna sammanfatta saken.



Den lilla Gävle-klubben har under många år byggt kring en hemvävd stomme och haft väldigt liten spelaromsättning för att vara en Hockeyettan-förening. Att man tvingades till ett gästspel i division 2 säsongen 24/25 på grund av en förlorad elitlicens förändrade inte den saken. I stort sett samma trupp tog klubben tillbaka dit den hör hemma och stannade sedan kvar. Men nu tycks förändringens vindar slutligen blåsa.



Som det ser ut kommer Strömsbro bygga om mer än vanligt och har redan tackat av ett gäng pjäser från den omtalade stommen. Det kan mycket väl vara så att man tagit det så långt det går med den trupp man har haft och nu måste bygga om för att inte stagnera. Hur sportchef Johan Wennberg lyckas ta ut riktningen i ett nybygge blir oerhört intressant att följa under våren. Men vi kan redan nu slå fast att det kommer hända mer än vanligt i Strömsbro denna silly season.

