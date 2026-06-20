Truppinventering: HC Dalen – ”Jag tycker inte det är rimligt med något annat”

Säsongen 25/26 är något man bara vill stryka ett streck över i Norrahammar. Klubben underskattade tröskeln de unga spelarna man värvade skulle över för att acklimatisera sig i seniorhockeyn, körde lite vilse i sin ambition att förändras från renodlade brunkare till ett mer spelande gäng och hämtade sig aldrig riktigt när resultaten inte blev de önskade.

Låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa Logga In LÄS VIDARE MED PLUS Månadsvis 79 kr/mån Tillgång till allt material på Hockeysverige.se

Ingen bindningstid

Förnyas automatiskt

Avbryt när som helst! Årsvis 659 kr/år Tillgång till allt material på Hockeysverige.se

Förnyas automatiskt

Avbryt när som helst! Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus. Logga in Bli gratismedlem. Registrera dig här