HC Dalen.
HC Dalen.
Hockeyettan

Truppinventering: HC Dalen – ”Jag tycker inte det är rimligt med något annat”

Publicerad 20 juni 2026 12:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Säsongen är över och silly season har börjat på allvar. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i HC Dalen.

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Säsongen 25/26 är något man bara vill stryka ett streck över i Norrahammar. Klubben underskattade tröskeln de unga spelarna man värvade skulle över för att acklimatisera sig i seniorhockeyn, körde lite vilse i sin ambition att förändras från renodlade brunkare till ett mer spelande gäng och hämtade sig aldrig riktigt när resultaten inte blev de önskade.

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Den här artikeln handlar om:

HC Dalen