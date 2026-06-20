Truppinventering: HC Dalen – ”Jag tycker inte det är rimligt med något annat”

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Säsongen 25/26 är något man bara vill stryka ett streck över i Norrahammar. Klubben underskattade tröskeln de unga spelarna man värvade skulle över för att acklimatisera sig i seniorhockeyn, körde lite vilse i sin ambition att förändras från renodlade brunkare till ett mer spelande gäng och hämtade sig aldrig riktigt när resultaten inte blev de önskade.
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