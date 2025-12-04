Tio oväntade utropstecken under hösten i Hockeyettan

Många av stjärnorna har gjort sitt, men det som är mest intressant med en ny säsong är de där spelarna som plötsligt från ingenstans kliver fram och levererar. Det har blivit dags att lyfta fram tio oväntade utropstecken från hösten i Hockeyettan.



Tilltänkta stjärnor har sprutat in poäng och på förhand utpekade topplag har marscherat till de översta positionerna i tabellerna, men det roligaste med inledningen av en ny säsong i Hockeyettan är förmodligen de spelare som överraskar positivt.



Oavsett om de kommer från ingenstans och plötsligt presenterar sig på seniorscenen med buller och bång eller om det är spelare som har varit med ett tag och plötsligt får en pollett att trilla ner är det alltid lika kul att bevittna överraskningar. Därför tänkte jag rikta fokus helt och hållet åt det hållet idag.



Det har blivit dags att lyfta fram tio lika oväntade som imponerande utropstecken från hösten i Hockeyettan.



Alexander Klarin, forward, Halmstad

26-åringen har tidigare fått cred som en laglojal center som alltid gör sitt bästa för kollektivet. En oöm arbetare som alltid är på plats med blåstället på. Med all rätt. Alexander Klarin är den typ av spelare som alla lag behöver. Men den här hösten har han fått det att lossna offensivt också och visat upp sig som en potent målskytt. Redan nu har han gjort lika många mål som under de två senaste säsongerna tillsammans och mer verkar vara på gång. En lika glädjande som oväntad utveckling.

Loading ..