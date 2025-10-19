Tingsryds AIF har säkrat sitt största sponsoravtal någonsin. Nu avslöjar investeraren, Patrik Åkesson, beloppet i sin investering.

– De här pengarna har Taif inte budgeterat med att få in i år, säger han till Smålandsposten.

Sedan tidigare har Patrik Åkesson gått in och rensat Tingsryds skulder, samt storsatsat på klubbens nya arena.



Nu, efter att Hockeyettan-klubban i förra veckan gått ut med att man kommit överens med Åkessons Investment Brukspatronen AB om sitt största sponsoravtal i historien (skrivet över tre år), avslöjar huvudpersonen själv beloppet i hans nästa investering.



– Det ligger på 2,4 miljoner kronor. De här pengarna har Taif inte budgeterat med att få in i år ska sägas. Och jag har redan betalt, säger han till Smålandsposten.



Åkesson berättar att han betalar ideella arbete som ska genomföras i arenan, utöver reklam, och menar att det delvis sparar honom pengar.



– Det är något som är bra för båda sidor. Jag betalar Taif för en del grejer som till exempel att flytta och ljud- och ljussystem och flytta sargen. Det sparar mig pengar och gör att vi kan hålla ner kostnaderna för arenan.

Ligger före tidsschemat i arenabygget

När det gäller just arenan ligger Tingsryd två veckor före tidsschemat.



Åkesson avslöjar samtidigt, i denna uppdatering, hur kapaciteten troligen kommer se ut.



– Bara några småändringar, mer tekniska bitar (i planen). När det kommer till publikkapacitet så ser det ut att landa på ungefär 2 200 sittplatser, mellan 600 och 700 ståplatser, 150 på bortastå och lite folk i restaurang och loger. Så runt 3 000 lär det landa på, säger han till Smålandsposten.

