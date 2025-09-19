Tingsryd mot väggen: ”Det kanske var det här som behövdes”

Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.

Idag: Tingsryds färske tränare Adam Bengtsson.



* ”De har valt att ge mig chansen av en anledning”

* ”Det har gett oss en snabb skjuts i att sätta ett omklädningsrum som är välmående”

* ”De andra lagen kanske inte ringade in Tingsryd i kalendern”

* ”Vi hoppas kunna ge våra supportrar lite mer glädje i år”

* ”Han kommer vara iögonfallande med det avslutet han har”



Efter några resultatmässigt skrala säsonger brakade Tingsryd tillslut ur Hockeyallsvenskan i våras. Vad som hade kunnat vara en katastrof för många föreningar verkar dock snarare vara vägen till en nyttig omstart för den småländska klassikern.



Sportchefen Patric Larsson har gjort en silly season med tungt fokus på att sätta ett hemvävt lag. Kvar från den allsvenska truppen blir spelare som Kevin Ekman Larsson, William Fransson, Joachim Nermark och Emil Cederlund. Bland nyförvärven återfinns dessutom hemvändare som Hannes Johansson och Adam Persson och ett helt koppel av ytterligare spelare med koppling till just TAIF eller i alla fall regionen. Det blir ett grönvitt gäng som ställs på isen för att utmana toppskiktet i Hockeyettan under ledning av den färske tränaren Adam Bengtsson som plockas in från Rögles juniorer.



När nämnde huvudtränaren Adam Bengtsson ställs inför Hockeysveriges skarpa påståenden bjuds det bland annat på reflektioner över att ta klivet till seniorhockeyn, vad det betyder för klubben att starta om i ettan, supportrarnas förväntningar, betydelsen av en hemvävd kärna och vilken som blir den största rivaliteten.

