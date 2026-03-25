Tingsryd kvitterade matchserien mot Visby/Roma

Tingsryd-seger med 7–4 mot Visby/Roma

Adam Persson gjorde två mål för Tingsryd

Tim Dackell matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd vann på hemmaplan med 7–4 (0–2, 5–1, 2–1) mot Visby/Roma i semifinalen av hockeyettan södra. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Joel Wahlgren gjorde 1–0 till Visby/Roma efter 17 minuter på pass av Elias Ewertzh och Noa Lindqvist-Muci. 0–2 kom efter 17.58 när Daniel Gunnarsson hittade rätt assisterad av Wille Bärehag och Hampus Engman.

Tingsryd tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 1.32 genom Amadeus Liljegren-Rungegård och gick upp till 4–2 innan Visby/Roma svarade.

I periodpausen hade Tingsryd ledningen med 5–3.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 och matchen med 7–4.

Joel Wahlgren gjorde tre mål för Visby/Roma. Adam Persson stod för tre poäng, varav två mål för Tingsryd.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Tingsryd–Visby/Roma 7–4 (0–2, 5–1, 2–1)

Semifinal i hockeyettan södra

Första perioden: 0–1 (17.36) Joel Wahlgren (Elias Ewertzh, Noa Lindqvist-Muci), 0–2 (17.58) Daniel Gunnarsson (Wille Bärehag, Hampus Engman).

Andra perioden: 1–2 (21.32) Amadeus Liljegren-Rungegård (Joel Ohlsson), 2–2 (22.07) Valdemar Vesterlund (Eric Nordmark), 3–2 (22.37) Hannes Johansson (Adam Persson, Vincent Sandberg), 4–2 (23.14) Adam Bäckstrand (Isac Nielsen), 4–3 (38.19) Joel Wahlgren (Elias Lindström, Daniel Gunnarsson), 5–3 (39.19) Tim Dackell (Eric Nordmark).

Tredje perioden: 5–4 (44.09) Joel Wahlgren (Max Wahlgren, Casper Larsson), 6–4 (55.17) Adam Persson, 7–4 (59.23) Adam Persson (Simon Svensson).

Ställning i serien: Tingsryd–Visby/Roma 1–1

Nästa match:

28 mars, 16.00, Visby/Roma–Tingsryd