Återvänder till Sverige – klar för tidigare klubben

Tim Wahlgren är tillbaka i Vita Hästen igen.

Foto: Johanna Wallén/Bildbyrån

För tre år sedan var Tim Wahlgren en ledande spelare för Vita Hästen i HockeyAllsvenskan . När klubben gick i konkurs 2023 valde forwarden sedan att flytta utomlands. De senaste tre säsongerna har Wahlgren spelat för Rungsted Seier Capital i Danmark, Cracovia Krakow i Polen samt Chamonix i Frankrike.

Nu är 28-åringen tillbaka i Sverige igen.

Tim Wahlgren väljer då inte bara att vända hem till Sverige utan han skriver återigen på för Vita Hästen och är klar för spel i Hockeyettan den kommande säsongen.

– Tim är en skicklig och smart forward/center som varit här i Vita Hästen förut och levererat. Det känns såklart väldigt kul att han nu efter några bra utlandsår väljer att vända hemåt igen och vill vara med på vår resa, säger klubbens sportchef Tom Tärnström via klubbens Instagram-konto .

Senast Tim Wahlgren spelade i Vita Hästen satte han personbästa i HockeyAllsvenskan genom att göra tio mål och 27 poäng. Han kom då trea i både interna skytteligan och interna poängligan där endast Marcus Eriksson och Sebastian Benker var bättre för Hästen.

Under sin karriär har Wahlgren, som kommer från Kramfors, spelat 333 matcher i HockeyAllsvenskan för MoDo , Västervik , Timrå och Vita Hästen. I och med flytten tillbaka till Hästen blir detta första gången i karriären som Wahlgren ska spela i Hockeyettan.

Som ung var Tim Wahlgren med och spelade U18-VM för Småkronorna 2016. Han blev då lagets bästa målskytt – före blivande stjärnor som Jesper Bratt , Elias Pettersson , Alexander Nylander och Lias Andersson – med sex mål på sju matcher när Sverige tog silver. Wahlgren vann också JSM-guld med MoDo 2017.