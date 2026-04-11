En förlorad poängkung? ”Alla vill vidare”

Sebastian Falk har öst in poäng i Hockeyettan och uppgetts vara aktuell för Nybro. Nu svarar Lindlöven-stjärnan själv.

– Alla vill vidare, det är målet. Skulle det inte bli allsvenskan så är det Lindlöven som gäller, säger 24-åringen till NA.

Sebastian Falk kan lämna Lindlöven för spel i Hockeyallsvenskan.

Fredagens 0–4-förlust mot Hudiksvall blev sista spiken för Lindlöven och Sebastian Falk. Men ingen kan samtidigt klandra poängkungen för att han inte gjort sitt. Faktum är att ingen annan spelare producerat mer än hans 19 poäng (7+12) hittills i detta Hockeyettan-slutspel.

Nu, när 24-åringen kan börja blicka mot nästa säsong, är frågan om det inte är dags för nästa steg – upp i Hockeyallsvenskan?

– Jag har fått bygga på för varje år. Lindlöven är ett jättebra ställe att vara på. Vill man göra en resa och har som mål att ta sig vidare är det en grym plats. Ett jättebra gäng, säger Falk själv till Nerikes Allehanda efter uttåget.

– Vi får se vad som händer. Jag får ta några dagar här nu, fortsätter han om framtiden.

Har redan visat upp sig på lån: ”Det är målet”

Vad som är säkert är dock att stockholmaren redan gjort ett gott intryck i den högre divisionen. Och då inte bara över tiden i AIK och Vita Hästen, utan också lånen till Karlskoga och Västerås så sent som under denna starka säsong.

Sedan Falk klev ner i seriesystemet har dessutom poängproduktionen bara ökat och ökat, och i slutet av mars uppgav Expressen att det kan bli aktuellt med en flytt till Nybro.

– Jag vet inte om det är något specifikt. Det handlar om att bygga år för år. Jag har fått spela mycket och då lär man sig mycket. Jag har haft möjligheten att utvecklas, bra träningsmöjligheter. Allt har fallit på plats till slut efter år av jobb, säger han till NA om vad som klickat fram till och under tredje säsongen.



På frågan om han vill spela i Hockeyallsvenskan nästa år är även svaret tydligt.

– Det gör nog alla här inne. Alla vill vidare, det är målet. Skulle det inte bli allsvenskan så är det Lindlöven som gäller, säger Falk.

