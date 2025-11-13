Smörgåsbordet Väsby – lämpliga landningsplatser om truppen byggs om

Planen i Väsby är trots den senaste tidens turbulens med ett aktiebolag försatt i konkurs att spela vidare i Hockeyettan. Men låt säga att det inte är genomförbart och man skulle bli tvungna att släppa spelare eller att man för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga vill bygga om sin trupp. Vilka skulle då vilja botanisera från smörgåsbordet Väsby?



Det svajar i Väsby som inför säsongen bröt upp sitt namnsamarbete med Brödernas och började om på ny kula med en mer budgetorienterad trupp bara för att nyligen deklarera att föreningens aktiebolag försatts i konkurs.



Då tvingades sportchefen Robert Nordmark och tränaren Charlie Thermaenius lämna sina poster i föreningen och backen Dennis Good Bogg tog sitt pick och pack och flyttade vidare för en satsning i Karlskrona istället.



Då spelrätten låg i den ideella föreningen tycks uppfattningen vara att Väsby ska kunna spela vidare i Hockeyettan utan förhinder trots den omskakande konkursen, men det vore väl synd att skriva att det är en klubb som står på stadig grund.



Ändå kommer det indikationer på att man har betydligt högre ambitioner än att skvalpa på den svaga tabellposition där man just nu befinner sig och att det pågår ett arbete för att plocka in nya spelare och på ett eller annat sätt bygga om befintlig trupp.



De dubbla perspektiven gör det lockande att spekulera. Vad skulle egentligen hända med truppen om de av den ena eller andra anledningen behöver börja göra sig av med spelare? Dennis Good Bogg har som sagt redan lämnat och Erik Aterius slutade vara utlånad för att skriva permanent kontrakt med AIK i veckan.



Om jag leker med förutsättningarna och föreställer mig Väsby som ett smörgåsbord skulle jag kunna tänka mig något i den här stilen…





MÅLVAKTER

Kalle Andersson

Lämplig landningsplats: Enköping

Enköping har tillfälligt löst sin målvaktssituation efter Emil Janssons allvarliga sjukdomsavhopp med en dubbelregistrering av Simon Tjärnhell från division 2-gänget Hallstahammar, men skulle så klart inte må dåligt av ett lite mer beprövat komplement till uttalade förstekeepern Viktor Andersson. Där skulle Kalle Andersson, trots en ganska svag start på säsongen, kunna fylla en viktig funktion.

