Det har blivit dags för semifinaler i Hockeyettans södra respektive norra slutspel då fyra lag återstår på respektive slutspelssida. Låt oss djupdyka i den hetta som nu stundar med guider till samtliga matchserier.

Idag: Tingsryd–Visby/Roma.



Tingsryd åkte ur Hockeyallsvenskan och tog det kloka beslutet att inte toksatsa tillbaka utan istället försöka landa, bygga upp något hållbart från grunden och få tillbaka den glädje som sakta men säkert kramats ur klubben under för många år som allsvenskt bottenlag. Sportchefen Patric Larsson värvade ett lag med klubbhjärta från hemvändande veteraner och uppflyttade juniorer i kombination med ungdomlig entusiasm hos spjutspetsar som Isac Nielsen, Eric Nordmark och Vincent Sandberg.



Väldigt mycket i skymundan har laget fått bygga på sin grej och man kom som en häftig smygare och var i slutändan faktiskt snubblande nära att ta sig hela vägen till en serieseger i söderserien. Det här skett med en hockey som kanske varit lite för riskminimerande och kontrollerande för att kunna beskrivas som underhållande, men ingen kan ta ifrån smålänningarna att det varit vägvinnande. Vilket också blev fallet i den ganska mjuka kvartsfinalserien mot Hanviken.



Nu ställs man mot Visby/Roma som med sin storsatsning var en av storfavoriterna inför att säsongen startade, men som på grund av en grotesk skadelista som förföljde laget under en ganska lång period haft svårt att göra sig själva rättvisa. Men Visby-laget, som är proppat med slutspelsrutinerade lirare som tagit lag till Hockeyallsvenskan tidigare, har tagit sig mer och mer ju längre säsongen har gått och när Tranås skickades på semester i kvartsfinalspelet visade man upp den där lilla extra dimensionen som rutinerade lag har.



Nu blir det en kamp mellan det ungdomligt entusiastiska och det lite mer cyniskt erfarna. Låt oss fundera över några viktiga faktorer inför den matchserie som väntar…

