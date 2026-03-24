Skön start för Visby/Roma – segrade mot Tingsryd

Seger för Visby/Roma med 2–1 mot Tingsryd

Visby/Roma har skapat sig ett överläge mot Tingsryd i semifinal i hockeyettan södra, efter seger borta med 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) i första matchen.

Visby/Roma tog ledningen efter 8.12 genom Elias Ewertzh efter förarbete från Casper Larsson och Erik Rainersson. 1–1 kom efter 12.08 när Adam Bäckstrand hittade rätt efter pass från Theo Angesved och Simon Svensson.

Efter 16.14 i andra perioden slog Anton Svensson till på pass av Noa Lindqvist-Muci och Joel Wahlgren och gav Visby/Roma ledningen.

I tredje perioden höll Visby/Roma i sin 2–1-ledning och vann.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Tingsryd–Visby/Roma 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Semifinal i hockeyettan södra

Första perioden: 0–1 (8.12) Elias Ewertzh (Casper Larsson, Erik Rainersson), 1–1 (12.08) Adam Bäckstrand (Theo Angesved, Simon Svensson).

Andra perioden: 1–2 (36.14) Anton Svensson (Noa Lindqvist-Muci, Joel Wahlgren).

Ställning i serien: Tingsryd–Visby/Roma 0–1

Nästa match:

25 mars, 19.00, Tingsryd–Visby/Roma