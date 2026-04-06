Hudiksvall vann med 6–1 mot Lindlöven

Loa Milfors tvåmålsskytt för Hudiksvall

Jesper Wiberg avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall har tagit greppet om matchserien mot Lindlöven i finalen i hockeyettan norra, efter seger hemma med 6–1 (2–0, 1–1, 3–0). Hudiksvall leder nu matchserien med 1-0.

Det var Hudiksvalls femte raka seger mot Lindlöven.

Loa Milfors gjorde två mål för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen efter 7.39 genom Loa Milfors med assist av Carl Wassenius och Lucas Thorstensson. Efter 8.32 gjorde också laget 2–0 när Jesper Wiberg slog till.

Efter 10.18 i andra perioden slog Loa Milfors till på nytt framspelad av Lucas Thorstensson och Carl Wassenius och gjorde 3–0. Lindlövens Sebastian Falk gjorde 3–1 efter 17.18 på pass av Johannes Jämsén.

Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Rasmus Kahilainen, Max Sjöholm och Arvid Sundin.

Loa Milfors gjorde två mål för Hudiksvall och spelade dessutom fram till ett mål.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Hudiksvall–Lindlöven 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

Finalen i hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (7.39) Loa Milfors (Carl Wassenius, Lucas Thorstensson), 2–0 (8.32) Jesper Wiberg.

Andra perioden: 3–0 (30.18) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Carl Wassenius), 3–1 (37.18) Sebastian Falk (Johannes Jämsén).

Tredje perioden: 4–1 (43.36) Max Sjöholm (Axel Levander), 5–1 (48.50) Arvid Sundin (Maximilian Kilpinen, Viggo Nordström), 6–1 (49.15) Rasmus Kahilainen (Linus Lindblom, Loa Milfors).

Ställning i serien: Hudiksvall–Lindlöven 1–0

Nästa match:

7 april, 19.00, Hudiksvall–Lindlöven