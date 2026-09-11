Silly och surr: Topplag jagar SHL-forwarden
Hockeyettan

Silly och surr: Topplag jagar SHL-forwarden

Publicerad 11 september 2026 10:44 | Senast redigerad 11 september 2026 11:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Dubbla skadesmällar – veteranen osäker på spel
  • Avstängningar stoppar nyckelbackarna i premiären
  • Topplag jagar SHL-forwarden
  • Äntligen dags att skicka in spetsbacken i hetluften igen
  • Skriver korttidskontrakt med bekant back
  • Lånar ut ung forward till division 2
  • Keepern får göra efterlängtad comeback

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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Den här artikeln handlar om:

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