Silly och surr: Topplag jagar SHL-forwarden

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- Keepern får göra efterlängtad comeback
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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