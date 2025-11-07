Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

Allsvenske forwarden kan matchas igång i Hockeyettan

Storsatsningen jagar en center – minst

Floppen ska ersättas

Troja ville låna backgeneralen

Nyförvärvet skadade sig i fjärde bytet

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]