Prenumerera

Logga in
Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Silly och surr – ”Storsatsningen jagar en center – minst”

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Följ HockeySverige på

Google news

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Allsvenske forwarden kan matchas igång i Hockeyettan
  • Storsatsningen jagar en center – minst
  • Floppen ska ersättas
  • Troja ville låna backgeneralen
  • Nyförvärvet skadade sig i fjärde bytet

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen