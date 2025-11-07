Silly och surr – ”Storsatsningen jagar en center – minst”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Allsvenske forwarden kan matchas igång i Hockeyettan
- Storsatsningen jagar en center – minst
- Floppen ska ersättas
- Troja ville låna backgeneralen
- Nyförvärvet skadade sig i fjärde bytet
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: