Silly och surr: VIK-profilen ska träna med ettan-gänget
Hockeyettan

Silly och surr: VIK-profilen ska träna med ettan-gänget

Publicerad 09 oktober 2026 10:03
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Då kan spetsvärvningen vara tillbaka efter sin fingerfraktur
  • Allsvenske forwarden ska träna med Hockeyettan-gänget
  • Så länge blir kaptenen borta – kommer inte jaga ersättare
  • Hemmapremiär utan hjärnskakningsdrabbade forwarden
  • Stjärnans nej tack i realtid

    Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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Den här artikeln handlar om:

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