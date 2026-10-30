Silly och surr – Målvaktsdilemmat ska ha fått en lösning till på söndag

* Målvaktsdilemmat ska ha fått en lösning till på söndag

* Krisklubben vill förstärka – även målvaktssidan uppe till diskussion

* Kaptenens status fortsatt oklar – klubben öppnar för värvning

* Backen tog första kontakten – ska fundera över helgen

* Jagar defensiv back efter olyckliga skadebeskedet



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

Målvaktsdilemmat ska ha fått en lösning till på söndag

Målvaktssidan i Tranås har varit ett kärt diskussionsämne under hösten. Under en period satt man i ett riktigt prekärt läge sedan både Noel Massot och Emil Ranehamn gått sönder och sportchefen Stefan Fransson fick med kort varsel ge sig ut och låna in Noah Erliden från Kalix. Nu är situationen smått ironiskt den omvända. Sedan de två skadade målvakterna kommit tillbaka sitter Tranås plötsligt med tre jämngoda burväktare och en situation som inte är hållbar. En måste bort.

Med tanke på att man gick in i säsongen med Massot och Ranehamn kontrakterade skulle man kunna tänka sig att de går först och det lutar väl åt det hållet, men det verkar inte vara helt självklart. Tranås kommer ha tre målvakter i träning under veckoslutet, men har som målbild att ha tagit ett beslut om situationen och ha en lösning klar till på söndag. To be continued...





Krisklubben vill förstärka – även målvaktssidan uppe till diskussion

Det är total kris i Troja-Ljungby som rasat ner i botten av tabellen, har fem raka förluster och släppt in hiskeliga 18 mål över de tre senaste matcherna. Efter 2-5-förlusten hemma mot Grästorp bekräftade tränaren Tobias Törnkvist för Smålänningen att klubben vill förstärka truppen. Först och främst handlar det så klart om backsidan där man lider av en cocktail av skador, avstängningar och underprestationer, men enligt uppgift har även målvaktssidan varit uppe till diskussion. Man är inte nöjda med vad man fått ut av Vilgot Holm och Melker Björk och ska enligt uppgift försiktigt ha sonderat marknaden.

Backen tog första kontakten – ska fundera över helgen

I veckan valde den unge utvecklingsbare backen Fred Nord att bryta med Vita Hästen för att röra sig tillbaka till Stockholm och har efter det kopplats ihop med Hanviken vilket sajten Sportbloggare var först att rapportera om. Hockeyettan-klubben jobbade hårt på att få in 20-åringen i somras och så vitt jag förstår ska det nu ha varit backen och hans agent som tog den första kontakten med Hanviken. Det är dock inte helt givet att han hamnar där. Klubben ska ha gett honom ett avtalsförslag, men det kan vara fler om budet och han har önskat att få lite betänketid, åtminstone över helgen för att landa i rätt beslut.

Skulle det bli Hanviken för Nord kommer klubben behöva rumstera om en aning på sin backsida. Man sitter redan med åtta kontrakterade backar plus en junior och kommer ifall Nord blir klar att låna ut och dubbelregistrera spelare i division 2.

Fred Nord. Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån

Kaptenens status fortsatt oklar – klubben öppnar för värvning

Efter matcherna mot Kungälv och Vita Hästen har Mariestad drabbats av några rejäla jobsposter när grovjobbaren Anton Persson kommer att vara borta i någon månad efter frakturer på bland annat revben och lagkaptenen Max Wennlund fick en armbåge i ansiktet mot Hästen och har efter det haft problem med hjärnskakningssymptom. Hur länge han blir borta är ännu oklart. Klubben tar det dag för dag, men det står klart att han inte kommer finnas tillgänglig till helgens bortaturné och matcherna mot Tingsryd och Tyringe.

Klubben känner ingen stress att ge sig ut och värva för att ersätta de skadade spelarna i det kortare perspektivet, men sportchefen Carl Johansson meddelar att det trots allt finns på hans agenda att förstärka på forwardssidan. Mariestad som har varit stekheta i inledningen av säsongen har ögonen på spelarmarknaden med ambitionen att plocka in en forward även om Wennlund inom en snar framtid skulle få bukt med sina hjärnskakningssymptom.

– Vi ska göra det mesta av förutsättningarna vi skapat oss, konstaterar sportchefen.

Jagar defensiv back efter olyckliga skadebeskedet

Det finns en överhängande risk att backen Anton Berglund som skadade sig i samband med en utlåning till Östersund kan bli borta hela säsongen. Han ska få ytterligare besked efter utvärdering den närmsta veckan, men Halmstad Hammers har redan konstaterat att det i alla fall inte kommer bli något spel före jul och det tvingar ut sportchefen Niklas Söderström på den tunna spelarmarknaden.

Efter fredagens match mot Boro/Vetlanda väntar ett elva dagar långt uppehåll och under det hoppas Halmstad kunna hitta något. I första hand tittar man på en ren värvning, men kortare lån kan också vara aktuellt i ett första skede och det är inte nödvändigtvis en backtyp lik Berglund som står på agendan. Snarare ska Halmstad vara intresserade av att få in en stabil försvarare med tydlig defensiv uppsida för att kunna stabilisera de bakre leden. Efter en lite skakig inledning av säsongen håller klubben dessutom dörren öppen för att värva även en forward inom den närmaste tiden.