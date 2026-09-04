Silly och surr – Lägger fram kontraktsförslag till importback
Hockeyettan

Silly och surr – Lägger fram kontraktsförslag till importback

Publicerad 04 september 2026 09:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Söker back och center efter avhoppen
  • Tar beslut om tryout – drömmer om klassback
  • Karlskrona-produkten på marknaden
  • Målvakten fortfarande kontraktslös
  • Lägger fram kontraktsförslag till importback
  • Betraktar veteranen som en potentiell joker längre fram
  • Nyförvärvet bröt handen - nyopererad

    Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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Den här artikeln handlar om:

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