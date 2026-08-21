* Jagar toppback – veteranen fortsatt ett alternativ
* Överväger spetsarna att lägga av?
* Veteranen kan komma in som joker i vinter
* Finsk back på Hockeyettan-marknaden
* Keeperns glädjande återkomst påverkar inte uppställningen
En ny säsong är i antågande och det är därmed hög tid att öppna ”Silly och surr”-spalten igen. Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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