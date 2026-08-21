* Jagar toppback – veteranen fortsatt ett alternativ

* Överväger spetsarna att lägga av?

* Veteranen kan komma in som joker i vinter

* Finsk back på Hockeyettan-marknaden

* Keeperns glädjande återkomst påverkar inte uppställningen



En ny säsong är i antågande och det är därmed hög tid att öppna ”Silly och surr”-spalten igen. Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com