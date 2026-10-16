* Spetsbacken får sin dom under fredagen

* Assisterande tränaren avstängd

* En tunn marknad öppnar för knäskadade backarna?

* Backen ska ersättas – någon gång

* Vill inte låna - men kommer behöva frångå planen



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com