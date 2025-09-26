Silly och surr: ”Dubbelskrivs i Hockeyettan efter succéstarten”

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



Det är äntligen dags för seriepremiär även i Hockeyettan. I helgen tjuvstartar det med mötet mellan Borås och Grums och på onsdag i nästa vecka rullar den älskvärda tredjeligan igång på riktigt. Temperaturen håller på att skruvas upp och det mullrar och mumlas i kulisserna om så väl skador som sena förstärkningar. Här är ett gäng spaningar och rykten kring vad som händer ute hos klubbarna i Hockeyettan. Häng med.



När Borlänge gick miste om sin eftertraktade rutinvärvning Martin Karlsson som efter moget övervägande valde att signa för Pelle Hånbergs franska klubb Grenoble klev stora rivalen Falu IF fram och levererade en stjärnvärvning istället. Att Anton Karlsson efter en karriär med fina allsvenska meriter och flera framgångsrika år utomlands signar i Hockeyettan är förstås en trofé för Falun, men han lär inte bli långvarig. Forwarden har undertecknat ett avtal med klausul som han lätt kan ta sig ur och uppges fortsatt sondera marknaden efter större uppgifter den här säsongen. Räkna således med att han bara är i Falu IF och Hockeyettan på lånad tid.

