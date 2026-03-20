Silly och surr – De ska rekrytera en ny sportchef

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]



De ska rekrytera en ny, ”riktig”, sportchef

Resan från division 3 till en etablerad position i Hockeyettan har gått fort för Norrtälje under sportsligt ansvar från podd- och youtube-profilen Jonatan Jonasson. Men nu vill klubben växla upp, bli ännu mer att räkna med i ligan och därmed också stärka sin organisation. Det innebär att Jonasson, som är mannen bakom succéserien Hockeydrömmen på youtube, med stor sannolikhet kommer att kliva bort från rollen som sportchef i klubben under våren.



– Tanken är väl att vi ska ha en riktig sportchef. Jag har gjort det här på mitt sätt med mycket uppbackning av andra, men ska vi bli en ettanklubb på riktigt ska inte jag vara en sportchef, utan tanken är att stärka upp ledarsidan och att jag fokuserar mer på det mediala framåt. Ingenting är klart, men det är det som är tanken, berättar han själv.



Vem som eventuellt kan tänkas bli hans ersättare på posten är än så länge oklart.



Rutinerade spetsbacken vill testa utlandet

Den poängstarke backen har spenderat merparten av sin långa karriär i Hockeyettan och gjort det väldigt bra i klubbar som Huddinge, Linden och Falu IF där han spenderat de tre senaste säsongerna. Nu ser det dock ut som att Filip Hedberg kommer att lämna ligan. 28-åringen kommer från en riktigt poängstark säsong har ett bra case för att testa marknaden. Det snackas om att han är sugen på ett utlandsäventyr och mer spel med Falu IF kommande säsong verkar otroligt. Därmed måste klubben jaga en ersättare för att fylla positionen som rutinerad backpjäs. Kanske skulle hemmasonen Jakob Stöffling, som den gångna säsongen spelade i alpligan med Cortina, men som brukar träna med Falun på försäsongen kunna vara ett alternativ?



Allsvenskt intresse för spetsforwarden

Lindlöven är vidare till semifinal i det norra slutspelet och anfallaren Sebastian Falk har varit en starkt bidragande orsak till att klubben gjort ett lysande seriespel och ledde laget genom kvartsfinalserien mot Forshaga. En succé som inte har gått obemärkt förbi och det kan bli svårt för klubben att behålla sin spetsspelare nästa säsong. 24-åringen har hunnit vara utlånad till både BIK Karlskoga och Västerås under säsongens gång och enligt uppgift finns det ett stort allsvenskt intresse för hans tjänster inför kommande vinter. Blir Lindlöven kvar i Hockeyettan, vilket är högst troligt, är sannolikheten stor att Falk kommer fortsätta karriären på högre nivå nästa säsong.



Ingen fara med spetsbacken – tejpades ihop och körde

I ytterligare Lindlöven news var det nog många som höll andan när nyckelbacken Jesper Broeng tacklades olyckligt av Alfred Bergman och klev av den tredje kvartsfinalmatchen mot Forshaga med stora smärtor i ena benet. Det befarades att säsongen skulle kunna vara över, men så blev inte fallet. Redan dagen därpå var backen tillbaka i uppställningen. Nu tejpade man visserligen ihop honom och skickade ut honom på isen mest för syns skull. Han spelade inte lika frekvent som han brukar. Men rapporterna från Lindesberg gör gällande att han med den dryga veckas vila som nu väntar fram till att semifinalspelet drar igång kommer att vara helt och hållet fit for fight för att kunna lira. Större frågetecken är det för reservkeepern William Kias. Han har varit med i uppställningen den senaste tiden, men inte spelat match sedan 25 januari. Från klubbens håll lägger man dimridåer, men med tanke på att Kias och Frykholm vanligtvis brukar dela broderligt på målvaktssysslan är det en anledning att misstänka att allt inte står rätt till när bara den ene av dem spelat de senaste två månaderna.

