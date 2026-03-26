Semifinal-guide: Hudiksvall-Sundsvall

Det har blivit dags för semifinaler i Hockeyettans södra respektive norra slutspel då fyra lag återstår på respektive slutspelssida. Låt oss djupdyka i den hetta som nu stundar med guider till samtliga matchserier.

Idag: Hudiksvall-Sundsvall.



Ifjol möttes de två lagen i det norra slutspelets final och det blev en väldigt intensiv historia som inte avgjordes förrän i den femte matchen då Hudiksvall tillslut kunde betvinga rivalen och avancera vidare med 3-2 i matcher. Nu möts de igen. De två lagen som haft mycket med varandra att göra genom åren och som har spelare och ledare med förflutet på motståndarsidan i sina uppställningar. Det finns en rivalitet och en hetta i den här matchserien som inte går att hitta i någon av de andra semifinalserierna.



Samtidigt är det två lag som sett till det berömda papperet har skilda styrkeförhållanden gentemot ifjol. Hudiksvall knöt näven i fickan efter förlusten i den femte finalmatchen mot Troja-Ljungby (femte gången i rad klubben snubblade på tröskeln till Hockeyallsvenskan) och har furiöst kommit tillbaka med ett ännu starkare lag den här säsongen samtidigt som Sundsvall tappat några spetsar och möjligtvis har ett aningen mer trubbigt lag den här säsongen.



Men ingenting är så klart avgjort på förhand. Hudiksvall kommer in med en segersvit om 31 raka vinster och bär upp ett ordentligt favoritskap trots att Sundsvall förmodligen är det tuffaste motstånd de kan möta i det här slutspelet. Allt annat än ett avancemang till Hockeyallsvenskan är en misslyckad slutprodukt av den här säsongen, det är vad man har lagt upp hela sin säsongsplanering för att kunna åstadkomma. Samtidigt är Sundsvall ett lag som alltid är som mest jobbiga att möta i ett slutspel. Ett kollektiv som vägrar sluta tro på sin idé.



Låt oss fundera över några viktiga faktorer inför den matchserie som väntar…

