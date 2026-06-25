Så kommer Hockeyettan-värvningarna färga i Hockeyallsvenskan

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Det är lika spännande varje år att följa hur de spelare som tar klivet från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan färgar och hur deras karriärer utvecklar sig. Fler övergångar kommer så klart presenteras i sommar och den sista ettanpjäsen är garanterat inte norpad även om kontrakt är skrivna. De hockeyallsvenska klubbarna har ju lyxen att kunna värva kontraktsbundet en bra bit in i juli.

Men låt oss reflektera över nuläget och 14 spelare som lämnar Hockeyettan och officiellt har presenterats av allsvenska klubbar.

Hur kommer de färga?