Valdemar Vesterlund, Liam Engström och Elias Degnell.
Valdemar Vesterlund, Liam Engström och Elias Degnell.
Hockeyettan

Så kommer Hockeyettan-värvningarna färga i Hockeyallsvenskan

Publicerad 25 juni 2026 09:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeyettan föder Hockeyallsvenskan med ny fräsch talang och en strid ström av spelare tar klivet uppåt varje säsong. Låt oss stanna upp och reflektera över hur några av dem som presenterats som övergångar från ettan till allsvenskan så här långt kommer att färga på sin nya nivå.

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Det är lika spännande varje år att följa hur de spelare som tar klivet från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan färgar och hur deras karriärer utvecklar sig. Fler övergångar kommer så klart presenteras i sommar och den sista ettanpjäsen är garanterat inte norpad även om kontrakt är skrivna. De hockeyallsvenska klubbarna har ju lyxen att kunna värva kontraktsbundet en bra bit in i juli.

Men låt oss reflektera över nuläget och 14 spelare som lämnar Hockeyettan och officiellt har presenterats av allsvenska klubbar.

Hur kommer de färga?

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