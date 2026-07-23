RANKING: Utmanarna – Om alla pusselbitar faller rätt

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40 lag (nå väl, just nu är det bara 39 i och med licenskaoset) ska göra upp i Hockeyettan även kommande säsong och det är i vanlig ordning milsvid skillnad mellan de främsta och de sämsta.

I fyra delar under juli månad hamnar Hockeyettan-truppernas slagstyrka under luppen i en power ranking. Jag kommer fundera över bottenlagen, de som drömmer stort men faller platt, utmanarna och lagen som kan utmana mot Hockeyallsvenskan på riktigt.

I dagens tredje del är det nio gäng som med maxutdelning skulle kunna utvecklas till allsvenska utmanare som synas.