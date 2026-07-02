Ranking av Hockeyettan: De blir bottenlag

40 lag (nå väl, just nu är det bara 39 i och med Forshagas limbo) ska göra upp i Hockeyettan även kommande säsong och det är i vanlig ordning milsvid skillnad mellan de främsta och de sämsta.
I fyra delar under juli månad hamnar Hockeyettan-truppernas slagstyrka under luppen i en power ranking. Jag kommer fundera över bottenlagen, de som drömmer stort men faller platt, utmanarna och lagen som kan utmana mot Hockeyallsvenskan på riktigt.
I dagens första del är det tio gäng som kan förväntas hamna i bottenträsket som synas.
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