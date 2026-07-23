Räddningen för Forshaga? "Goda förhoppningar"

Forshaga IF kan räddas.

Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån.

Det var i början av juni som det tunga beskedet kom från Forshaga IF. Den klassiska klubben, där sådana som Nisse Nilsson och Ulf Sterner spelat, var tvingade att dra sig ur spel i Hockeyettan, och riskerade att lägga ner hela hockeyverksamheten av ekonomiska skäl.

Samtidigt fanns dock ett litet hopp att kunna rädda allt, om kommunen var villiga att köpa Ängevi ishall. Hallen som klubben inte har råd att driva.

– Skulle jag tänka bara med hjärtat i det här blev beslutet ett annat, men vi måste ta ett beslut som vi kan stå för och som vi har ekonomi för, sa då kommunalråd Stefan Ögren (C) till SVT efter att svaret blivit ett nej.

Nu, efter att Forshaga även nekats elitlicens, ljusnar läget.

Enligt NWT är klubben på väg att sälja upp mot 25 procent av Ängevi ishall. Det till ett par värmländska företag.

Hockey till vintern? "Vi har goda förhoppningar"

Endast juridiska arbetet ska återstå innan affären kan slutföras, och nu är förhoppningen att kunna bedriva hockeyverksamhet i vinter.

– Det är flera steg i det här. Det viktigaste är att säkra föreningens överlevnad. När alla papper är påskrivna och pengarna är på banken är nästa steg att öppna ishallen – men vi kan inte börja med det steget innan vi har räddat föreningen, säger ordföranden Christer Larsson till NWT.

– Vi har goda förhoppningar att det spelas hockey här i vinter, tillägger han även om processen kan dra ut på tiden under semestertider.

Christer Larsson och Forshaga går inte in på några summor, men SVT har tidigare uppget att priset för hela ishallen tidigare uppskattats till två miljoner kronor.