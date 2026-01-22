Potentiella nyförvärv – spelarna att köpa loss inför deadline

Transferdeadline närmar sig i Hockeyettan och det innebär att topplagen kommer vilja värva loss spelare från gängen som kört fast lite längre ner i tabellen. Men vilka är pralinerna att gå för? Det ska vi fundera på idag.



Det väntar en minst sagt turbulent tid inför att transferfönstret i Hockeyettan slår igen vid midnatt den 31 januari. Många av lagen i toppstriderna kommer vilja förstärka samtidigt som gängen som kört fast i ingenmansland gör bäst i att sälja av sina praliner för att spara pengar då de ändå inte har särskilt mycket att spela för. Det kommer högst troligt innebära många spelare som rör på sig.



Det finns säkert spelare från bottenlag som hellre vill spela vidare med topplag också och som skulle kunna utgöra spännande bredd för dem som ska satsa. Vi har redan sett flera prominenta namn lämna mindre klubbar för större uppdrag. Till exempel Carl Wassenius som lämnade Huddinge för Hudiksvall, Vilmer Grundström som flyttade från Örnsköldsvik till Lindlöven och Tim Dackell som gav upp tillvaron i Grästorp för att ansluta till satsningen i Tingsryd. Fler sådana övergångar lär alltså följa.



Jag har gett mig på den tuffa uppgiften att identifiera ett gäng spelare som borde vara intressanta att köpa loss från de mindre klubbarna för att piffa till trupperna hos topplagen. Följande skara borde vara högvilt att köpa loss inför transferdeadline.





Isak Mantler, målvakt, HC Dalen

Den allsvenskt meriterade målvakten som inte spelade mer än tre matcher för Nybro förra säsongen anslöt till HC Dalen vid nyår med motiveringen att klubben skulle försöka göra en pusha för att nå slutspel. Dödfött förstås, avståndet upp till slutspelsstrecket är alldeles för stort för att det ska vara rimligt att äta in efter lagets svaga höst. Men det kan ändå bli en win-win för alla inblandade. Mantler får en månad på sig att matcha igång och bli redo för större uppgifter och HC Dalen skulle kunna tjäna en slant på att sälja vidare en keeper som uppenbart har potentialen att kunna bära ett lag långt i ett slutspel. För klubbar som behöver förstärka på målvaktssidan inför deadline lär det definitivt finnas.

