Fjolårets största poängspruta Carl Wassenius lämnar Väsby för Huddinge. Enligt Huddinges sportchef Björn Jonason förväntas Wassenius bidra som en ledarfigur och en poängspelare.

– Vi har sedan dag ett jobbat hårt för att få in honom i truppen, säger han i ett pressmeddelande på Hockeyettans hemsida.

Carl Wassenius, här i Almtunas färger, förväntas bli en ledare i Huddinge. Foto: Bildbyrån.

Carl Wassenius var den spelare som gjorde flest poäng i Hockeyettans östra serie under den gångna säsongen, då i Brödernas/Väsby. Nu står det klart att Wassenius lämnar ett krisande Väsby för Hockeyettan-konkurrenten Huddinge IK. Väsby IK stämdes nyligen på nästan en halv miljon kronor, huvudtränaren lämnade och spelarna strejkade.

Forwarden stod för 46 (16+30) poäng under grundserien säsongen 24/25, även i slutspelet noterades Wassenius för elva poäng (3+8).

– ”Wasse” har ett gediget CV från Hockeyettan och även god erfarenhet av Hockeyallsvenskan. Han är likaväl värvad som en poängspelare som en ledargestalt både på och utanför isen. Med ”Wasse” vässar vi till offensiven ytterligare och får in en hel del viktig rutin. Vi har sedan dag ett jobbat hårt för att få in honom i truppen och med väldigt små medel lyckats ro denna värvning i hamn, vilket jag är väldigt glad för, säger Björn Jonason i ett pressmeddelande på Hockeyettans hemsida.

”Tror att vi kan ta Huddinge långt”

Huddinge gick tungt förra säsongen och stod utanför slutspel. Enligt Wassenius är föhoppningen att gå längre under den stundande säsongen.

– Jag känner mig väldigt taggad på den här säsongen med Huddinge. Det var väl när Huddinge tog kontakt och med Micke, som jag känner sedan tidigare kom med ett bra upplägg så kändes det helt rätt. Av vad jag har hört så verkar det vara en väldigt bra och seriös grupp så jag hoppas och tror att vi kan ta Huddinge långt denna säsong, säger Wassenius.

Wassenius har tidigare spelat för både AIK och Almtuna i Hockeyallsvenskan. Han har också vid två tillfällen gjort över 50 poäng för Väsby IK, detta var säsongen 21/22 och säsongen 22/23.

Source: Carl Wassenius @ Elite Prospects