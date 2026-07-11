Bröt med HV - här är talangens nya klubb

Oscar Davidsson fortsätter karriären i Vita Hästen. Foto: Bildbyrån.

Oscar Davidsson hade kontrakt med HV71 även kommande säsong. Men under gårdagen kom beskedet att parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

–Oscar behöver kontinuerlig speltid för att fortsätta ta nästa steg i sin utveckling. Därför är det här en bra lösning för båda parter, sade sportchef Johan Hult till klubbens hemsida .

Nu är Davidsson klar för en ny klubb. Han kliver ner i Hockeyettan och kommer nästa säsong spela för HC Vita Hästen. Det meddelar klubben via sitt Instagramkonto. Det blir första gången han spelar i HockeyEttan. Tidigare har 19-åringen spelat 31 matcher i SHL för HV71 och 30 matcher i Hockeyallsvenskan som utlånad till Vimmerby HC.

– Vi är väldigt glada över att Oscar valt Vita Hästen. Han är en välutbildad center som trots sin unga ålder redan hunnit samla på sig värdefulla erfarenheter från både SHL- och HockeyAllsvenskan, säger sportchefen Fredrik Jensen till klubbens Instagram.

Oscar Davidsson klar för Vita Hästen

Oscar Davidsson spelade tre matcher för Juniorkronorna under förra säsongen, och var också en flitig poänggörare för HV71:s J20-lag där han snittade en dryg poäng per match under grundserien, och närmare två poäng per match under kvalet för att hålla laget kvar i högstaserien.

– Oscar är en spelare som kombinerar hög arbetsmoral med ett moget beslutsfattande. Han är trygg med pucken, tar ansvar i båda riktningarna och har egenskaper som passar väldigt väl in i det sätt vi vill spela hockey. Samtidigt ser vi en stor utvecklingspotential i hans offensiva spel. Han är en modern tvåvägscenter som kommer att bidra över hela banan, säger Jensen.