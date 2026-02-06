Hyllas av moderklubben – får tröjan i taket

Niklas Olausson kom fram i Tingsryd som U17-spelare i dåvarande Division 1. Efter en lång och framgångsrik karriär ska ikonen nu hyllas av moderklubben med att få tröjan i taket i Dackehallen, meddelar klubben.

Niklas Olausson ska hyllas av Tingsryd.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Redan som U17-spelare slog sig Niklas Olausson in i Tingsryds A-lag. I Division 1 gjorde han tre säsonger och var redan som junior en av seriens bästa spelare. Via Nyköping i Hockeyallsvenskan tog han sedan steget till Linköping i Elitserien. Där blev det två säsonger av utlåningar innan han hamnade i Västerås i Hockeyallsvenskan. I Vik slog han igenom med dunder och brak och pangade in 71 poäng på 44 matcher i grundserien.

Det gav den spelskickliga forwarden ett SHL-kontrakt med Luleå.

I Norrbotten blev han ett med Luleå och det blev drygt tio säsonger i klubben. Där utvecklades Niklas Olausson till att bli en landslagsspelare och en stor stjärna i vår högsta serie. Det blev sedan ett par avstickare till Schweiz och Finland innan han återvände i slutet av säsongen våren 2023 där han spelade ett drygt år till innan karriären avslutades.

Niklas Olausson ska hyllas av Tingsryd

Trots att det är över 20 år sedan han spelade för sin moderklubb i Småland är han högt ansedd i Tingsryd.

Nästa fredag, inför matchen mot Borså, kommer Tingsryd också att hylla honom med att få upp tröja 26 i taket. Där hänger redan Christer Andersson, Anders Åkesson, Tadeusz Neidomysl, Roger Waldermar och Larry Pilut. De gamla storspelarna får nu sällskap av en av de bästa spelfördelarna i SHL under modern tid.

Source: Niklas Olausson @ Elite Prospects