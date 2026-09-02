MJÖRNBERG: Tvillingexpressen

När Kiruna IF under tisdagen kunde presentera tvillingarna Tom och Martin Fridén som klara för klubben blåste det en våg av optimism in i snacket kring föreningen inför säsongen 26/27.

Det är klart att gruvstaden inte var förstavalet för den dynamiska duon. Det har varit snack om dem allt sedan Forshaga hamnade i licensbryderier i våras och har under sommaren svängt från utlandsplaner till topplagsplaner och ett tag snackades det rent av att de funderade på att lägga av. Hur mycket sanning det verkligen låg i det kan man väl diskutera, men den senaste tiden är det också klubbar som tidigare visat intresse för duon som fått dem på sitt bord, men valt att avstå eftersom trupper redan är satta och att det blir svårt att böka in två nya forwards i truppen. Så väl utrymmes som kostnadsmässigt.

Men nu blev det tillslut Kiruna och spontant framstår det som något som kommer passa båda parter bra. Tvillingarna har haft svårt att prestera i söderseriens topplag, men har ett fashionabelt sätt att spela hockey som passar alldeles utmärkt i den norrserie som bjuder på en hel del ytor. Kiruna får samtidigt in den spets som de så länge suktat efter.

Anledningen till att gruvgänget tippas långt ner i tabellen i många tips är ju att det har saknats spets i laget. Rutinerade finnen Tuomas Vartiainen och trotjänaren Jacob Hansson Geidon har sett ganska ensamma ut i laguppställningen. Tvillingarna Fridén kastar ett helt nytt ljus över den frågan. Plötsligt har Kiruna material till att kunna pussla ihop i alla fall två producerande enheter.

Sen återstår det så klart att se om 24-åringarna blir kvar hela säsongen. Kiruna är inte för alla. När mörkret sluter sig över orten kan det bli ganska kämpigt och ingen kan på förhand veta hur det kommer att kännas. Men förhoppningsvis, för Kirunas skull, kan bröderna hitta stöd i varandra och bli kvar hela säsongen.

Värvningarna av bröderna Fridén kommer samtidigt med en lustig liten twist. Det blir ju nämligen inte ensamma tvillingar i laget. Sedan tidigare har ju Kiruna värvat in Isak och Noah Kolsbo från Nyköping. Två tvillingpar i ett och samma Hockeyettan-lag hör inte till vanligheterna. Det blir rena Tvillingexpressen (en vinkel lokaltidningen kommer göra inom tre, två, ett....).

Vad gäller Kolsbo-bröderna som tillsammans producerade nio poäng för urusla Nyköping ifjol har många lyft på ögonbrynen. Det är så långt ifrån spets man kan komma. Men det är inte därför Kiruna väljer att transportera dem över hela landet.

Planen är snarare att de ska komma in och bidra med en karaktär som laget tidigare har saknat och sportchefen Henrik Törmä smackade när jag snackade med honom under dagen av förtjusning när han beskrev vad fysfenomenen fört till bordet sedan sin ankomst till Kiruna.

Det blir med andra ord intressant att följa båda brödraparen i Lombia-hallen när säsongen drar igång.

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Det har äntligen blivit dags. Imorgon inleder jag och maestro Skoglund en mastig poddserie via vår Patreon-kanal där vi kommer släppa djuplodande analysavsnitt om samtliga 39 lag i Hockeyettan . 39 avsnitt på ungefär 40 minuter vardera för att verkligen få ett grepp om lagen inför seriestart. Det kommer ni inte vilja missa.

Men redan idag släpptes ett nytt avsnitt i form av ”Patreon #345 Spåkulan (vol 2)” där Robert Lätth reflekterar över viktiga frågor inför den säsong som är i antågande. Det avsnittet hittar ni här .