MJÖRNBERG: No room for error – även han lär hänga löst

Superdeal: Läst allt på Hockeysverige Plus - hela sommaren - för en krona

Vita Hästens entledigande av sportchefen Tom Tärnström kommer med aningen märklig tajming. Laget som ska ta isen i besittning till säsongen 26/27 är i stort sett färdigbyggt. Hade man velat ge honom skulden för slutspelsfadäsen och de misslyckade deadlinerekryteringarna hade man kunnat skicka honom redan tidigt i våras. Nu gör det varken till eller från för den sportsliga satsningen inför säsongen om han är kvar eller försvinner.

Men det är väl så att det är bygget av befintlig trupp som exponerat motsatserna mellan hur sportchefen och klubben tänker. Två lagbyggen in i samarbetet inser man att skillnaderna är för stora och att det kanske kommer bli svårt att ta det längre.

Vita Hästen är en storvulen klubb. När jag pratat med Tärnström under våren har jag mellan raderna fått intrycket att han inte var helt bekväm med den extravaganta stjärnparaden in i klubben under våren. Han förespråkar kanske snarare att arbeta med ”Hockeyettan-stjärnor” (vilket väl nuvarande lagbygge indikerar), men de som bestämmer i och omkring Vita Hästen vill ha namn. Stora namn. Jag säger inte att det är anledningen till skilsmässan, men på ett eller annat sätt är det ju uppenbart att klubben tycker att rekryteringsarbetet ska gå till på ett annat sätt än hur Tärnström har skött det. Annars skulle de ju inte ha gett honom kicken lagom till att lagbygget är i stort sett klart.

Det är ett misslyckande av klubben. Tom Tärnström har inte jobbat med bygget av Vita Hästen på något annat sätt än vad han gjorde med spetstrupperna i Brödernas/Väsby. Han har sitt modus operandi och har följt det även i Norrköping. Gillar man inte det i Vita Hästen borde man inte ha rekryterat honom från början. Det är inte direkt så att det saknades information och fakta att gå på. Att han får kicken redan efter en säsong och två lagbyggen innebär att han var en felrekrytering.

Nu sätter Tärnströms avsked även huvudtränaren Jesper Kemi i en väldigt exponerad och sårbar situation.

Kemi har varit Tärnströms gubbe. Det var ex-sportchefen som övertygade klubbledningen om att få ta tränaren med sig från Väsby och har backat honom under året i Norrköping. Men det är inte så att det saknats kritik, inte minst efter det pinsamma misslyckandet i slutspelet mot Halmstad Hammers (0-3 i matcher). Kemi hade svårt att ändra matchbilden när det började barka utför och fick inte det stjärnstarka galleriet att marschera åt samma håll.

Att skyddsnätet nu försvinner innebär att det är no room for error. Jesper Kemi har inte råd med att spelet hackar eller att Vita Hästen inte levererar från start när pucken släpps i höst (eller ens under försäsongen?). Minsta lilla snedsteg och han lär också hänga löst.

Klubbdirektören Fredrik Jensen svarade ”inte i närtid” på Henrik ”Hockeystaden” Skoglunds raka fråga i Hockeynews om det kan bli aktuellt även med en tränarförändring. Det kan man läsa in ganska mycket i. Jensen är en handlingskraftig karl och efter Tärnström-beskedet lär Jesper Kemi fira semester med i alla fall en liten klump i magen.

* * *

Licensbeskeden börjar ett efter ett droppa in och glädjande nog verkar det som att de allra flesta kommer beviljas elitlicens och spela i Hockeyettan även kommande säsong.

Men ett besked står ut lite extra.

Väsby försatte sitt aktiebolag i konkurs under säsongen och det har funnits en diskussion om huruvida det skulle påverka licensnämndens bedömning eller inte. Nu står det klart att så inte är fallet. Stockholmarna beviljas licens och får spela vidare i ettan.

Jag säger inte att det är fel och det är positivt för både Väsby och ligan som helhet att det inte blir en massa tjafs och klubbar som kastas ut, men det är ändå ett lite förbryllande besked.

När Vita Hästen gjorde samma sak (i en Hockeyallsvensk kontext) kastades klubben exempelvis raka vägen ner i division 3. Problemet med nämndernas granskning och beslut är att det inte finns någon röd tråd eller tydlig praxis. Varje fall tycks vara unikt och därför blir det lite vilda western av alltihop.

För vad händer nästa gång en klubb hamnar i samma situation? Öppnar det här beslutet dörren för klubbar att starta bolag, tuta och köra med stora ekonomiska risker med tanke på att det sen bara verkar vara att kursa och köra vidare om det skulle skita sig?

Frågorna hopar sig.

* * *

Idag inleds intervjusommaren i min podcast Trashtalk. Den kommande dryga månaden kommer varje fredag innebära ett nytt avsnitt med en intressant Hockeyettan-profil i den ordinarie poddfeeden.

Under sina fyra säsonger i Troja-Ljungby hann han gå från hjälte till skurk i vissa supportrars ögon och passera förbi flertalet roller i föreningen. Idag inleds poddens intervjusommar med färgstarke tränaren Jens Gustafsson vid mikrofonen.

Det blir snack om att vara aktiv i två föreningar samtidigt, ups and downs under åren i Troja, hysch-hysch kring spelarbudgetar, kvaliteten på Hockeyettan, att vara sportchef och tränare samtidigt, hur allt havererade i allsvenska Troja, Viktor Svedberg-gate, falsk ryktesspridning, att gå från hjälte till skurk, att få sparken, hur Troja lyckades ta klivet upp i Hockeyallsvenskan, att känna att en grupp kan ta sig långt, att hantera spelare som inte passar in, att formas som ledare i det militära, att vara frispråkig och betraktas som kontroversiell, valet att vara en flitig debattör i sociala medier, experten som har noll koll, ishockeyn som frizon, förväntningarna inför att ratta en ny nykomling i Visby, nomadlivet som följer tillvaron som hockeytränare, längtan till havet och väldigt mycket mer.

Ni hittar avsnittet i poddapparna eller här .

* * *

Trevlig helg!