MJÖRNBERG: Målen som kan vända hela säsongen

Det var en ruggigt trubbig hockeymatch som utspelade sig mellan Enköping och Asplöven under lördagen. Två lag som för all del ville mycket, men som liksom inte riktigt förmådde ta sig hela vägen fram till att få pucken i nät.

Ändå var det viljan som blev avgörande i slutändan och det var Enköping som ville mest.

Laget som hade ganska stora förväntningar på sig inför seriestart kom in med sex raka nederlag i bagaget och ett stukat självförtroende. Men spelmässigt var det inget nedslaget lag. Man försökte efter bästa förmåga och tillslut kom äntligen utdelningen.

Med knappa sex minuter kvar av matchen skickade Enköping in snudd på hela laget i knäet på tappert stridande Asplöven-keepern Arvo Konttila och i den tilltrasslade situationen kunde Edvin Wiklund slutligen forcera in 1-0-pucken som skulle visa sig bli matchavgörande.

Det var ett sådant där riktigt viljemål. Brunkigt så det förslår och kan ha varit målet som vände säsongen för Enköping.

För blåser det inte in positiv energi i laget efter en sådan seger då gör det, det aldrig.

Det var precis vad Enköping behövde efter sin deppiga start.

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Apropå sådana där små saker som kan vända hela säsonger finns kanske ett sådant exempel att hämta även från fredagskvällen.

Hanviken har gått riktigt trögt i början av säsongen och hade förlorat fem raka matcher innan de åkte till Vetlanda för möte med succégänget Boro. Symbolen för kräftgången har blivit Alex Ek som inte alls stått att känna igen och som på många håll fått hård kritik och fått klä skott för lagets misslyckande.

Men mot Boro spräckte han slutligen den där förhatliga nollan i målprotokollet. En sådan där puck som i hela serieupptakten stannat på första täck slank plötsligt igenom och in i mål på patenterat Alex Ek-vis och av bara farten lyckades Hanviken bärga sin första seger via 3-1 i KGK Mekan Arena.

Jag blir inte det minsta förvånad om Alex Eks islossning är det som vänder säsongen för Hanviken.

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Boden var förstås ett betydligt mer homogent lag än Järfälla och vann fullt planenligt med 5-2 i eftermiddagens drabbning, men det var intressant att se hur stockholmarna kunde straffa storfavoriten med sina blixtkontringar.

Niclas Burström är inte i spel än, August Tornberg går skadad och Viktor Arespång avstängd absolut, men när Järfälla snabbt spelvände och var fräcka nog att gå rakt på kasse blottades brister i Bodens försvarsspel. Det blev lite väl stora ytor för motståndarna att laborera på lite väl ofta när man sjönk ner mot knäet på sin egen målvakt.

Så vill storsatsningen garanterat inte se ut. Gör man det mot starkare motstånd kommer det straffas väldigt hårt. Det finns med andra ord saker att jobba på framåt även om helheten ändå framstår som ganska stabil.

Samtidigt måste man imponeras av Järfälla. De har inte något av seriens bättre lag, men de spelar med en härlig tuppkam även när de är spelmässigt underlägsna. Det är ingen slump att de varit en positiv injektion så här i serieupptakten.

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Huddinge besegrade Tyringe med 3-2 i söderseriens enda lördagsmatch. Som siffrorna antyder var det en ganska jämn historia mellan två väldigt jämna lag. Det som fällde avgörandet var att Huddinge ändå uppträdde lite mognare.

Stockholmarna har en Carl Wassenius och en Björn Jonason på ett sätt som Tyringe inte har. För att inte tala om Gabriel Åhs och Daniel Liiv . Spelare som gjort sina säsonger i Hockeyettan och bitvis visar upp en väldigt hög nivå. Blir de bara lite jämnare och träffar topparna lite oftare skulle de kunna spela i betydligt skarpare lag.

Just det där med ojämnheten går annars att tillämpa på lagen som helhet. När det är bra är det riktigt bra, men ibland blir det lite för smått och mjäkigt. Båda lagen pendlade i den här fighten. Dock kan konstateras att båda gängen håller en betydligt högre kvalitet än ifjol så här dags på säsongen. Det kan utvecklas till något riktigt intressant.

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Avslutningsvis måste vi så klart reflektera över Hudiksvalls 15-1 på Wings den här lördagen. Visst, Wings åkte till Holmen Center med endast tre femmor. Visst, Hudiksvall är en enormt imponerande best fylld av underhållande och vassa ishockeyspelare när de är på det humöret. Men 15-1. Så stor klasskillnad ska det inte få vara i en liga som Hockeyettan. Det är inte bra för någon.