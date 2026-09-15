MJÖRNBERG: Det blir fler om budet än vad vi tror – en häftig upptrappning

Den norra serien målas upp som ett tvåkejsarslag där ständiga topplaget Hudiksvall och storsatsande Boden ska göra upp om platsen i finalen och sedermera också aspirera på ett avancemang till allsvenskan.

Det är en väldigt logisk bild att måla. Hudiksvall har ju konsekvent byggt på sitt lag över tid och har plånboken till att lyfta in den mest intressanta talangen som spiller ut från de allsvenska föreningarna. Sportchef Lars ”Lillis” Lövblom kommer inte ge sig förrän han har hittat nyckeln till att vinna säsongens sista match. Samtidigt gör Boden en rejäl upprustning så väl i organisationen med flera nya tjänster som på isen där SHL-backarna Niclas Burström och August Tornberg är trofévärvningar.

Rent krasst vore det helt naturligt att det blir just de två gängen som gör upp på Hockeyettans norra sida. Men i deras skugga finns två gäng till som vill göra väsen av sig.

Lindlöven och Sundsvall omnämns ofta som solklara topplag, men ändå knappast som annat än jokrar som ska ligga och skvalpa bakom de båda storheterna. Det tycks vara den allmänna bilden. Men internt är det ett helt annat tonläge som gäller.

Både Lindlöven och Sundsvall har varit med och konkurrerat i toppen i några år. Gjort lärdomar och kunnat skruva på sina lagbyggen. Lindlöven med en oerhört imponerande kontinuitet, Sundsvall den här säsongen med ett koppel av tidigare Hudiksvall-spelare som vet vad som gäller.

Nu vill de inte stå i skuggan längre. Nu vill de vara med i diskussionen på riktigt.

Sundsvalls kombinerade tränare och sportchef Jonas Lindström var knappast blygsam när jag pratade med honom nyligen.



– Vi vill vara med och kriga om den allsvenska platsen. Vi har ändå varit däruppe ett par säsonger så vi tycker att det är dags att ta ett steg till och vi tycker att vi har lag till att göra det, sa han.



Lindlöven-bossen Tomas Östlund var ännu mer offensiv när jag hade honom på tråden.



– Vi ska gå upp! Vi är där på trappan att vi står och knackar lite försiktigt. Vi ska göra allt vi kan för att vara så bra som vi bara kan i slutet av februari, jag känner att vi är där, mullrade han.



Det här är faktiskt en ganska tydlig förändring i retorik. Sundsvall och Lindlöven är inte de försiktiga uppkomlingarna som ”ska vara med och störa” längre. De har skapat en position där de känner sig trygga i att kunna uttala högt ställda ambitioner. Där de känner att det är så rimligt att de ska kunna välta storheterna att de vågar kommunicera det utåt. Det är lätt att säga att man ska till allsvenskan, men inte många som i realiteten har den kraften. Att underdog-klubbarna vågar formulera det öppet signalerar att de verkligen har en tro.

Jag tycker det är väldigt intressant. Det innebär att det är en häftig upptrappning i toppen av den norra serien. Det som ska vara ett tvåkejsarslag kan bli en intrikat strid med fyra kombattanter inblandade.

Det är solklart så att Hudiksvall och Boden fortsatt kommer vara de riktigt stora favoriterna i norrserien. Att säga något annat vore bara stolligt. Men får Lindlöven och Sundsvall som de vill kommer det ändå vara fler om budet i kampen.

Det är ett sundhetstecken att de vågar sticka ut hakan och öppet säga att de vill vara med och utmana på riktigt.



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Nästa vecka drar säsongen i Hockeyettan igång med tjuvstarten Nyköping-Hanviken under onsdagen och sedan en helg sprängfylld av häftiga matcher. Fram till dess räknar jag och maestro Henrik ”Hockeystaden” Skoglund ner med analysavsnitt om samtliga 39 lag i vår Patreon-podd. Ungefär 40 minuter om varje lag för att ge er rejält med kött på benen inför vad som stundar. Ni hittar samlingen av alla publicerade avsnitt här .