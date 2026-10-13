MJÖRNBERG: De sätter färg på serien innan drakarna har vaknat

Man måste så klart ha respekt för att det rör sig om en liten sample size och att säsongen fortfarande är väldigt ung, men där mycket fokus hamnar på tippade storfavoriter som inte uppträder som självspelande pianon i serieinledningen vill jag ändå rikta lite fokus mot underdogsen som sprattlar.

Det stora utropstecknet är så klart Boro/Vetlanda som med sex matcher spelade parkerar på en andraplats i den södra tabellen. Det är uppseendeväckande starkt även för ett lag som har en outstanding dundertalang som Wiggo Sörensson i lienupen. Men nykomlingarna är långt ifrån ensamma. Nyköping, Kungälv, Tyringe, Järfälla och Örnsköldsvik är också klubbar som gjort resultat långt över förväntan i serieupptakten.

Det är intressant eftersom förhandsanalysen på många håll löd att det är en väldigt stark upplaga av Hockeyettan i år. En utsaga som inte alls är fel. Stjärnvärvningarna har avlöst varandra (Linus Klasen , August Tornberg , Felix Olsson , ja ni hajar) och på papperet ser många av de stora drakarna ut att ha förstärkt rejält. Likaså skulle många så kallade ”mittengäng” ta rejäla kliv framåt.

Ändå är det helt andra lag som klivit fram som utropstecken.

Man kan snacka bort det med att säsongen är ung, men att lagen nämnda ovan gör en så stark figur initialt är bra för ligan. En jämn serie är så att säga viktigare än en bra serie om man ser till engagemanget kring ligan. Det hade lika gärna kunnat vara så att de mindre lagen sågades av tidigt och att vi snabbt tågade mot det där hopplösa ingenmanslandet som blev resultatet av det nya serieupplägget ifjol. Nu skapas istället förutsättningar för en tabell som kan leva lite längre. För poängen som underdogsen tar nu kommer ju ingen kunna ta ifrån dem.

Jag har svårt att tro något annat än att saker och ting förr eller senare kommer återgå till det normala och att succégängen kommer falla tillbaka, men de sätter onekligen spets på säsongen.

Nyköping som trots hopplösa förhållanden inför, en tunn trupp som dessutom drabbats av skador längs vägen och ett lag som med lite god vilja kan beskrivas som mediokert ändå hittar vägar till poäng. Speciellt på hemmaplan där man knyckt pinnar av storheter som Karlskrona och Hanviken. Det har inte varit vackert, men alla poäng räknas.

Kungälv som unisont nederlagstippades av expertisen, men som visat att ingenting är omöjligt så länge man jobbar hårdare än sina motståndare och där spelare som Rasmus Hultfelt och Elias Knoester gett Oliver Gabay viktig avlösning i offensiven och man på något sätt lyckats inspirera backup-målvakten Charlie Rotting till att stjäla matcher.

Tyringe som är unga och oerfarna, men den här seriestarten spelat med en helt ny pondus och hittat två kedjor som på ett imponerande sätt kan bära en offensiv. Där spelare som Albin Laksonen , Ludwig Laband och Elias Kumlin ser ut att stå inför sina större genombrott.

Järfälla som flyttades över från en på papperet ”säker bottenplacering” i söderserien till att plötsligt ha nytt liv och en häftig fräschör i norra. Trots att man så här långt tvingats spela utan sin största stjärna Gustav Eurenius .

Men kanske framförallt Örnsköldsvik, nollbudgetklubben som inte bara vinner matcher, utan som dessutom gör det med övertygande siffror. 14-3 i målskillnad över sina tre raka segrar mot vad som på papperet skulle vara jämlikt motstånd den senaste tiden. Det handlar inte om någon medstuds, det handlar om att man gör något väldigt bra.

Det är en liten sample size. Det är lätt att flyga lite i början på en serie. Visst är det så. Men framförallt är det glädjande med de här mindre aktörerna som gör riktigt starka prestationer och ser till att sätta extra färg på serien innan de omtalade storheterna riktigt har vaknat.

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Igår var det måndag och jag och maestro Skoglund släppte veckans första avsnitt (Patreon #350 Förbannelsen 11e oktober ) via vår Patreon-kanal. Där snackar vi om betydelsen av Sollentunas skräll, de imponerande småklubbarna, den stekhete återvändaren, Karlskronas dippande form, kopplingen mellan Vita Hästen och Kiruna, Tyringes kreativitet, den stekhete backen, keepern som klev av skadad, Adam-femman, mittzonspingis, den största floppen i seriestarten, tråkiga Tingsryd, veteranens återkomst, en minst sagt udda avstängning, runda Kalix, Enköpings elände, Bodens backsida om August Tornberg blir borta länge, Mariestads krossarhelg och en hel del annat. Ni hittar avsnittet här .