Ledarna svarar – därför tar de sig till slutspel

- ”Att upprepa det kommer vara otroligt svårt”
- ”Jag godtar inte ett gemytligt svar, utan det ska vara ett konkret svar”
- ”Folk kanske underskattar oss, som vanligt”
- ”Jag vill inte lägga för mycket stenar i vår lilla ryggsäck, den väger mycket ändå efter de här åren”
En ny säsong i Hockeyettan betyder nya succéer, lag som når sina högt ställda målsättningar eller överraskar alla förståsigpåare och lyckas med det som hela seriespelet går ut på. Nämligen att ta sig till slutspel.
Som alla säsonger ser det riktigt ovisst ut kring slutspelsstrecket i både den södra och den norra serien. Det tycks vara många om budet och bortser man från vissa storsatsande topplag ser det på papperet ut som att det är en hel drös gäng som kan bli inblandade i ett intrikat race. Vi tog tempen på några av dessa.
Hur ser ledarna i Mjölby HC, Vallentuna Hockey, Halmstad Hammers HC och Enköpings SK egentligen på möjligheterna att ta sig till slutspel säsongen 26/27?
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