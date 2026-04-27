Där kan tränarprofilen hamna: ”Har pratat”

Magnus Sundquist lyckades inte rädda kvar Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan. Nu är 59-åringen på väg att ta över Mörrum.

— Jag har pratat med Mörrum under veckan och vi ska träffas inom några dagar, säger han till Sydöstran.

Magnus Sundquist under kvalomgången i kvalet till Hockeyallsvenskan mellan Karlskrona och Visby Roma den 12 mars 2023 i Karlskrona.

I början av januari valde Troja-Ljungby att anställa Magnus Sundquist som ny huvudtränare. Klubben hade då haft en tuff höst i Hockeyallsvenskan och låg pyrt till i tabellen.

Under våren försökte tränaren att rädda kvar klubben i andra ligan. Det blev till slut en degradering efter att ha förlorat kvalspelet mot Västerås. Klubben valde då att gå skilda vägar med profilen, som sedan dess har varit klubblös inför nästa säsong. Men nu ser det ut att vara nära en lösning.

Enligt Sydöstran för 59-åringen nu samtal med Mörrum i Hockeyettan.

— Vi har haft några samtal, vi får se efter vi suttit ner. Det är tidigt, säger sportchef Mathias Lönqvist till tidningen.

Magnus Sundquist har sedan tidigare bland annat varit huvudtränare för Brynäs i SHL samt för MoDo och Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Förra säsongen var han med och tog upp Vita Hästen till Hockeyettan efter att ha fått sparken från Karlskrona.