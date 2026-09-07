Fortfarande klubblös – Videll tränar med Hockeyettan-lag

Linus Videl.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Linus Videll har inte gjort klart med någon ny klubb sedan han avslutade sin tvååriga sejour i Östersund i våras. Nu vässar den allsvenske veteranen formen genom att träna med Hockeyettan -klubben Vallentuna , rapporterar Aftonbladet .

– Sprider det sig så snabbt? Jag pratade med honom för två timmar sedan. Jag skrev det i lagchatten för en timme sedan, säger tränaren Kjell-Ivar Lundholm.

"Inte en realistisk målsättning"

Lundholm är bekant med Videll sedan dennes tid i Östersund, men Lundolm har inga större förhoppningar om att 41-åringen ska hamna i Vallentuna även om tränaren medger att det finns en liten, liten förhoppning att Videll skulle kunna tänka sig att dra på Vallentuna-dressen även i matchspel.

– Jo, men det finns förhoppning om att jag vinner på triss när jag köper en lott på OKQ8 också. Det är klart att om han behöver matchtempo också, och inte bara träna. Men det är inte en realistisk målsättning att vi ska få in Linus Videll i vår line up. Jag tror att han kommer att få ett gig utomlands eller så kommer någon klubb i hockeyallsvenskan att plocka upp honom.

Videll har spelat i Hockeyallsvenskan sedan 2022, då han vände tillbaka till Sverige efter en kortare sejour i KHL-klubben Metallurg Magnitogorsk. Den senaste säsongen producerade veteranen 35 poäng (12+23) på 48 matcher.