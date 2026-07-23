Blir kvar efter succén: "Allsvensk klass"

Linus Lindblom stannar i Hudiksvall.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.

När Linus Lindblom, för ett år sedan, skrev på för Hudiksvalls HC kom han från SHL-spel med Brynäs IF, samt ett allsvenskt lån till Almtuna. Några månader senare visade sig valet vara helt rätt.

Nu står det också klart att den 23-årige forwarden blir kvar i Hockeyettan, med Hudik.

Trots succén med 16 mål och 32 assist väljer Lindblom att förlänga för att återigen satsa uppåt med topplaget i ettan.

– Jag förlängde med Hudik då jag trivs väldigt bra i laget och staden, jag har stor revanschlust från förra säsongen. Målet för kommande säsong är såklart att ta sig så långt som möjligt och kriga om steget upp till Hockeyallsvenskan, säger han själv på lagets sajt.

"Då håller han allsvensk klass"

Linus Lindblom fick chansen att spela med storebror Oskar Lindblom under 2024/25, men fick också begränsat med speltid i SHL. Lånet till Almtuna gav hans andra chans att visa upp sig i Hockeyallsvenskan, efter Brynäs år nere i serien 2023/24.

– Linus kom till oss förra säsongen. Det är en poänggörare av rang. Bra i powerplay och ett bra spelsinne med ett riktigt bra skott. Linus blir viktig för oss i vinter, kan han bli lite aggressivare i sitt spel så håller han Hockeyallsvensk klass, säger Hudiksvalls sportchef Lars ”Lillis” Lövblom.