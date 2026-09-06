Henrik Törmä, Björn Danielsson och Michael Sjölin basar över bottentippade lag.
Henrik Törmä, Björn Danielsson och Michael Sjölin basar över bottentippade lag.
Hockeyettan

Ledarna svarar – därför tippas de i botten

Publicerad 06 september 2026 13:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Det kommer bli tightare i botten av Hockeyettans tabeller den kommande säsongen när fler klubbar skickas ner i negativt kval, men hur ser ledarna hos bottenkandidaterna på att bli utpekade i den delen av tabellen?

Vi tar tempen på fyra av klubbarna som frekvent förekommer i bottentipsen.

  • ”Vi har inte den största budgeten och inte det bästa laget på papperet”
  • ”Vi får försöka spela bra i början på serien så att lagen börjar respektera oss mer”'
  • ”Jag har fått den frågan av många andra, att det här är ju helt fel, ni ska inte vara här”
  • ”Saker och ting blev som det blev, men vi ska inte använda det som något att sitta och gnälla över”

En ny säsong i Hockeyettan betyder nya flippar och floppar, nedvik, lag som har svårt att få ut sin potential och givetvis då också klubbar som tippas i botten.

Som nykomlingar är det väl inte så konstigt att både Boro/Vetlanda och Asplöven figurerar i några av bottentipsen, men det tycks även finnas en hel del tro på att de ska kunna överraska när de kliver in i Hockeyettan. Då är det faktiskt andra klubbar som är lite mer frekvent förekommande i utsagorna kring vilka som kommer få det tufft och kämpa i tabellernas bottenskikt.

Hur ser ledarna i Kungälvs IK, Wings HC, Nyköpings SK och Kiruna IF egentligen på att allt som oftast dyka upp i bottentipsen inför säsongen 26/27?

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Den här artikeln handlar om:

Nyköpings SKWings HCKungälvs IKKiruna IF