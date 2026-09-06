Ledarna svarar – därför tippas de i botten

”Vi har inte den största budgeten och inte det bästa laget på papperet”

”Vi får försöka spela bra i början på serien så att lagen börjar respektera oss mer”'

”Jag har fått den frågan av många andra, att det här är ju helt fel, ni ska inte vara här”

”Saker och ting blev som det blev, men vi ska inte använda det som något att sitta och gnälla över”

En ny säsong i Hockeyettan betyder nya flippar och floppar, nedvik, lag som har svårt att få ut sin potential och givetvis då också klubbar som tippas i botten.

Som nykomlingar är det väl inte så konstigt att både Boro/Vetlanda och Asplöven figurerar i några av bottentipsen, men det tycks även finnas en hel del tro på att de ska kunna överraska när de kliver in i Hockeyettan. Då är det faktiskt andra klubbar som är lite mer frekvent förekommande i utsagorna kring vilka som kommer få det tufft och kämpa i tabellernas bottenskikt.

Hur ser ledarna i Kungälvs IK, Wings HC, Nyköpings SK och Kiruna IF egentligen på att allt som oftast dyka upp i bottentipsen inför säsongen 26/27?



