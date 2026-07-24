Krossade drömmen - värvas som lösningen

Scott Hector kommer nu stå på Hudiksvalls sida.

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Det blir en mycket bekant målvakt som tar plats i Hudiksvalls HC-målet under kommande säsong. Tre månader efter att han besegrat klubben med sitt Visby/Roma, i finalserien, är nämligen Scott Hector presenterad och klar.

Därmed har "Hudik" bytt ut både Kristers Steinbergs och Hugo Haas från i fjol (Ebbe Lundberg är inlånad från MoDo).

– Scott är en målvakt som kan fylla Kristers (skrid)skor. Det ska bli kul att se Ebbe och Scott hos oss i vinter. När det gäller målvaktssidan så är vi väldigt nöjda. Med både Andreas Bosson och Filip Algeman i ledarstaben som ”gamla” målvakter så har deras synpunkter i dessa fall varit avgörande, säger sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom på lagets sajt.

En tredje uppflyttning? "Ved vad som krävs"

Scott Hector, med totalt 137 matcher i Hockeyettan på sitt CV, var också med och spelade upp Vimmerby i Hockeyallsvenskan 2024. Erfarenhet Hudiksvall hoppas kan ge dem samma resa.

– Det är klart att det är speciellt med tanke på att vi möttes i finalspelet förra året. Men framför allt är jag väldigt hedrad och tacksam över att de såg ett förtroende i mig, säger Hector själv i en intervju med Hudiksvalls Tidning i samband med presentationen.

– Jag kanske vet vad som krävs för att ta det långt, men det finns redan många spelare i laget och i andra föreningen som vet hur det går till. Så vi ska göra det tillsammans, tillägger 28-åringen.