KHK mot väggen: ”Det är åt helvete att Karlskrona ligger i division ett”

Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.

Idag: Karlskronas rutinerade tränare Peter ”Piva” Johansson.



* ”Vi orkade inte riktigt”

* ”Alla kommer inte passa in”

* ”Vi behövde göra något annorlunda”

* ”Det var ingen diskussion om att de inte skulle vara kvar”

* ”Jag har svårt att se att 40 lag ska överleva säsongen”

* ”Han har gjort det sjukt bra i den rollen”

* ”Vi har ett intressant lag för att synas och spela kul hockey”



Efter att en femte Hockeyettan-säsong i rad slutat i ett misslyckande där Karlskrona hade svårt att nå upp till sina svulstiga ambitioner har trotjänare som Alexander Bergström och Filip Cruseman lämnat och spelaromsättningen varit ganska stor. Sportchefen Hampus Melén, som kom in inför fjolårssäsongen, har fått bygga sitt första helt egna lag och satt en prägel på det som andas fart och kamp.



Det är lite av en nystart där det skett en tydlig föryngring, men där truppen samtidigt fyllts med spelare som trots sin unga ålder skaffat sig erfarenhet från högre nivå och i många fall även spelat för toppklubbarna i Hockeyettan. Bland nyförvärven märks till exempel spetsar som Elias Sjöström, Oskar Hassel, Hannes Lindström och bröderna Axel och Viktor Smeds samtidigt som ett koppel av fjolårets främsta aktörer ändå blir kvar.



När huvudtränaren Peter ”Piva” Johansson, som kom in sent under säsongen när Magnus Sundquist sparkades, ställs inför Hockeysveriges skarpa påståenden bjuds det bland annat reflektioner över kravbilden, en driven grupp i behov av erfarenhet, publikens påverkan, klubbens position i hockeyhierarkin och det nya serieupplägget.

Loading ..