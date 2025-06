Nyckelpjäsen följer med ner: ”Viktig förlängning”

Det blir en fortsättning i Tingsryd även efter nedflyttningen.

Kevin Ekman Larsson väljer att förlänga med klubben och följer därmed ner i HockeyEttan.

”Det är en viktig förlängning – både på och utanför isen”, skriver TAIF.

Kevin Ekman Larsson. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Redan i förra veckan började det sippra ut uppgifter, via Smålandsposten, om att Kevin Ekman Larsson skulle bli kvar i Tingsryd – trots att man nu trillat ur Hockeyallsvenskan. Nu, under onsdagseftermiddagen, bekräftas det hela av klubben.



”Kevin var en av våra mest framträdande backar under fjolåret. Med sin rutin och erfarenhet blir han en betydelsefull del av årets trupp, inte minst som en trygg punkt för våra nya och yngre spelare. I Kevin får vi en ledarfigur på isen, med fin rörlighet, bra speluppfattning och ett pålitligt tvåvägsspel. Han är trygg med pucken, smart i positioneringen och kan bidra i alla spelformer”, skriver man på sin sajt.



För Kevin Ekman Larsson blir 2025/26 sjunde säsongen han drar på sig TAIF-tröjan i herrlaget. Detta efter att han återvänt 2023 efter ett äventyr i England, samt en omstart i HockeyEttan under 2021/22, efter att han inte kommit till spel säsongen innan.

Slog igenom senaste vändan i Ettan

Det nya avtalet är skrivet över ett år och gör att Tingsryd nu har två målvakter, fem backar och åtta forwards på kontrakt inför omtaget längre ner i seriesystemet. Senaste gången TAIF var nere i HockeyEttan (2013 till 2015) tog det två säsonger innan man återigen tog plats i Hockeyallsvenskan.



Det var även under de åren som Kevin Ekman Larsson slog igenom på seniornivå då han valt att flytta tillbaka till moderklubben efter en tid i Leksands juniorverksamhet. Därifrån följde han med upp i Hockeyallsvenska innan det blev spel i AHL och Nordamerika.