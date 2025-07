4 juli drabbades KB65 av chock. Elitlicensen nekades och klubben kastades ur Hockeyettan.

Nu meddelar tränaren Ted Svensson att man överklagat licensnämndens beslut – med hjälp av MoDo.

– Vi har tagit in extern hjälp för att åtgärda årsredovisning, säger Svensson till ÖA.

Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

– Vi visste om kraven, vissa av dem och har skickat in allt som de har bett om. Sen har det tydligen inte varit tillräckligt. Vi är fast beslutna att vi ska spela i hockeyettan i höst liksom och det ekonomiska har sett bra ut i vår förening. Vi hade aldrig tagit klivet upp till ettan om vi inte hade känt oss säkra på det.



Så lät det i Expressen kort efter att KB65, precis som Alvesta SK, 4 juli fått besked från Svenska ishockeyförbundet om att de inte beviljats elitlicens till 2025/26. Licensnämnden menade då att klubben inte har ”den ekonomiska och administrativa kompetens som krävs för spel i Hockeyettan”, och tvångsdegradering väntade.



Nu har KB65, precis som tidigare annonserat, överklagat beslutet. Detta då allt skickades in till nämnde under söndagen.



– Vi har jobbat på hårt för vi ville vara så snabba som möjligt, berättar huvudtränaren Ted Svensson för Örnsköldsviks Allehanda under måndagen och fortsätter:

– De tyckte det var en årsredovisning på Hockeytvåan–nivå men vi har tagit in extern hjälp för att åtgärda den.

Har fått hjälp av MoDo: ”Fantastiskt”

I väntan på det nya beskedet från licensnämnden hyllar samtidigt Svensson grannlaget MoDo. Hockeyallsvenska-klubben tog nämligen kontakt redan dagen efter att ”bomben” slog ner i KB65, och har sedan erbjudit sin hjälp under processen.



– Det är fantastiskt. De har hjälpt oss med styrelsearbetet och ekonomin. Dessutom så har de erbjudit utbildning. Modo har visat att de står bakom oss.



Med säsongen drygt två månader bort återstår nu endast frågan: När kommer svaret från licensnämnden?



– Jag har inte en aning men tycker att det borde komma så snabbt som möjligt. Ju fler dagar som går desto svårare blir det för alla, inte bara för oss, säger Svensson till ÖA.