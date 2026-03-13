Efter gårdagens förlust mot Karlskrona slog en Boråsspelare till motståndarnas spelargång. En funktionär ska då ha skadats – och det kan bli en polisiär fråga.

— Hon var på akuten igår och ska göra en grundlig kontroll i dag, säger Nicklas Thörngren, säkerhetsansvarig i Karlskrona till Blekinge Läns Tidning.

Det hettade till i Karlskrona där en Boråsspelare slog till spelartunneln och träffade en funktionär.

Karlskrona höll på att tappa 4-0 till 4-4 i den andra matchen i serien mot Borås. Motståndarlaget kom ikapp till 4-3 men lyckades inte få in kvitteringen. Det blev därmed samma siffror som i den första matchen och Karlskrona är nu i ledningen med 2-0 i matcher när serien vänder till Borås.

Den andra matchen har nu fått ett märkligt efterspel.

När lagen var på väg ut var det frustrerat, precis som det ska vara i ett slutspel. En Boråsspelare, som just nu är okänd, ska då ha slagit mot spelartunneln där Karlskronas spelare gick av. En funktionär ska då genom tunneln ha blivit träffad av smällen och fallit till marken.

— En spelare från Borås lämnade isen i frustration och slår till vår spelartunnel. Den drogs ungefär en halvmeter åt sidan och då följde funktionären med och trillade på en annan spelare och sen ner i marken. Våra sjukvårdare fick ta hand om henne, säger Nicklas Thörngren till BLT-sporten.

Karlskrona kan polisanmäla Boråsspelare

Karlskrona jobbar nu för att få fram vem den skyldige i motståndarlaget är. Samtidigt som kvinnan har behövt uppsöka sjukvård och har en sträckt rygg. Några mer allvarliga skador ska hon inte ha fått av smällen. Händelsen är anmäld till det Svenska Ishockeyförbundet.

Men det kan även bli rättsliga påföljder för spelaren.

— Förmodligen kommer vi att polisanmäla det idag. Det blir ju en misshandel, säger Thörngren.

Borås vill inte känna sig vid händelsen, enligt tidningen. Match tre mellan lagen spelas på söndag och då har Karlskrona chansen att stänga serien.

