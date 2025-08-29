KLART: Trotjänaren förlänger: ”Stort TAIF-hjärta”

Det blir en fortsättning i Tingsryd för Joachim Nermark.

Trotjänaren förlänger med klubben trots degraderingen till Hockeyettan.

– En kulturbärare som blir en viktig del av den resa vi nu påbörjat, skriver man på sin sajt.

Joachim Nermark i Tingsryd Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

”Han kör på, men det ska stämma överens från båda håll innan man gasar fullt ut. Det är vår ambition. Förmodligen Jockes också, men man ska inte ropa hej än. Vi tar det som det kommer. Det blir klart när det blir klart och förhoppningsvis förr än senare”



Det var orden som Tingsryds tränare Adam Bengtsson yttrade till Smålandsposten under torsdagen. Ämnet var Joachim Nermark och hans framtid i TAIF efter att klubben degraderats till HockeyEttan, och tongångarna var, som ni kan se, positiva kring en lösning.



Nu har även TAIF själva bekräftat att trotjänaren inte längre står inför en oviss framtid. Han följer med ner i seriesystemet i och med en förlängning.



– I Joachim ”Jocke” Nermark får vi en spelare med mängder av rutin och ett stort TAIF-hjärta. Han går nu in på sin åttonde säsong i den gröna tröjan och fortsätter bidra med sitt hårda arbete och sin pålitlighet i alla spelformer. Vi är väldigt glada att Jocke spelar i Tingsryd även nästa säsong. En kulturbärare som blir en viktig del av den resa vi nu påbörjat, skriver man på sin sajt.

Ska göra sin åttonde säsong i TAIF

Joachim Nermark har Sunne IK som moderklubb, men spelade sig till en chans i SHL via Linköpings juniorer. Forwarden som då representerade Sverige på landslagsnivå, hann med 123 grundseriematcher i högsta serien innan han hamnade i Hockeyallsvenskan. Rögle, Asplöven, Vita Hästen och Tingsryd har sedan dess varit hans klubbar, utöver ett äventyr i Norge.



Den nu 32-årige Nermark har spelat i Tingsryd sedan 2018 och kommer därmed att göra sin åttonde säsong i tröjan när laget satsar mot en uppflyttning tillbaka till Hockeyallsvenskan.

Source: Joachim Nermark @ Elite Prospects