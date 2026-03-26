Hudiksvall startade med storseger mot Sundsvall

Hudiksvall vann med 4–0 mot Sundsvall

Axel Levander matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvalls starka defensiv briljerade

Hudiksvall har kommandot om matchserien mot Sundsvall i Hockeyettan norra, semifinal, efter seger på hemmaplan med 4–0 (2–0, 0–0, 2–0). Hudiksvall har greppet om matchserien med 1-0.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

Hudiksvall–Sundsvall – mål för mål

Axel Levander gav Hudiksvall ledningen efter 15 minuter med assist av Anton Schagerberg. Laget gjorde 2–0 efter 19.06 när Gabriel Kangas slog till på pass av Alex Brännstam och Jacob Svensson.

Andra perioden blev mållös.

Arvid Sundin stod för målet när Hudiksvall ökade ledningen till 3–0 med 1.59 kvar att spela. Hudiksvall gjorde också 4–0 genom Philip Eriksen efter 19.08 i tredje perioden.

Lagen möts igen på fredag 19.00.

Hudiksvall–Sundsvall 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, semifinal

Första perioden: 1–0 (15.29) Axel Levander (Anton Schagerberg), 2–0 (19.06) Gabriel Kangas (Alex Brännstam, Jacob Svensson).

Tredje perioden: 3–0 (58.01) Arvid Sundin, 4–0 (59.08) Philip Eriksen.

Ställning i serien: Hudiksvall–Sundsvall 1–0

Nästa match:

27 mars, 19.00, Hudiksvall–Sundsvall