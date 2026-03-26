Hudiksvall startade med storseger mot Sundsvall
Följ HockeySverige på
Google news
- Hudiksvall vann med 4–0 mot Sundsvall
- Axel Levander matchvinnare för Hudiksvall
- Hudiksvalls starka defensiv briljerade
Hudiksvall har kommandot om matchserien mot Sundsvall i Hockeyettan norra, semifinal, efter seger på hemmaplan med 4–0 (2–0, 0–0, 2–0). Hudiksvall har greppet om matchserien med 1-0.
Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.
Hudiksvall–Sundsvall – mål för mål
Axel Levander gav Hudiksvall ledningen efter 15 minuter med assist av Anton Schagerberg. Laget gjorde 2–0 efter 19.06 när Gabriel Kangas slog till på pass av Alex Brännstam och Jacob Svensson.
Andra perioden blev mållös.
Arvid Sundin stod för målet när Hudiksvall ökade ledningen till 3–0 med 1.59 kvar att spela. Hudiksvall gjorde också 4–0 genom Philip Eriksen efter 19.08 i tredje perioden.
Lagen möts igen på fredag 19.00.
Hudiksvall–Sundsvall 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)
Hockeyettan norra, semifinal
Första perioden: 1–0 (15.29) Axel Levander (Anton Schagerberg), 2–0 (19.06) Gabriel Kangas (Alex Brännstam, Jacob Svensson).
Tredje perioden: 3–0 (58.01) Arvid Sundin, 4–0 (59.08) Philip Eriksen.
Ställning i serien: Hudiksvall–Sundsvall 1–0
Nästa match:
27 mars, 19.00, Hudiksvall–Sundsvall
Den här artikeln handlar om: