Hudiksvall kopplar järngrepp om semifinalserien

Anton Schagerberg avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall har gett sig själv ett riktigt bra läge i matchserien mot Sundsvall i Hockeyettan norra, semifinal, efter seger hemma med 5–1 (4–1, 1–0, 0–0). Därmed leder Hudiksvall matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

I första perioden var det Hudiksvall som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 1.36 i andra perioden nätade Arvid Sundin på nytt på pass av Gabriel Kangas och Elias Degnell och gjorde 5–1.

Tredje perioden blev mållös och Hudiksvall höll i sin 5–1-ledning och vann.

Nästa match spelas på måndag 19.00.

Första perioden: 1–0 (2.11) Arvid Sundin (Henrik Olsén, Gabriel Kangas), 2–0 (5.00) Anton Schagerberg (Axel Levander, Max Sjöholm), 3–0 (9.48) Maximilian Kilpinen, 4–0 (13.02) Anton Schagerberg (Viggo Nordström, Lucas Thorstensson), 4–1 (14.59) Emil Wengelin (Mathias Wikudd, Elliot Sigrell).

Andra perioden: 5–1 (21.36) Arvid Sundin (Gabriel Kangas, Elias Degnell).

Ställning i serien: Hudiksvall–Sundsvall 2–0

Nästa match:

30 mars, 19.00, Sundsvall–Hudiksvall