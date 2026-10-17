Jacob Svensson stod för tre mål och totalt sex poäng för Hudiksvall i krossen.

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Hudiksvall stod för en utskåpning av sällan skådat slag när Wings HC Arlanda besöktes i Holmen Center. HHC körde över gästerna totalt och vann med häpnadsväckande 15–1 efter en enorm målexplosion i slutperioden.

Redan i den första perioden kopplade Hudiksvall greppet om matchen när Rasmus Kahilainen, Jacob Svensson och Oskar Lundkvist skickade upp hemmalaget i en 3–0-ledning. William Wiman tröstmålade i powerplay för Wings tidigt i den andra perioden, men därefter var det bara Hudiksvall för hela slanten. Hemmalaget rann ifrån till 8–1 innan den andra periodpausen efter mål från Axel Olsson, Adrian Carnebo, Maximilian Kilpinen, Viggo Nordström och Arvid Sundin.

I den tredje perioden skruvade HHC upp tempot ytterligare och haglade in hela sju obesvarade mål. Jacob Svensson blev tremålsskytt och fullbordade ett hattrick efter två nya fullträffar i slutakten, samtidigt som även Arvid Sundin och Oskar Lundkvist blev tvåmålsskyttar. Rasmus Larsson, Gabriel Kangas och Viktor Eriksson skrev också in sig i målprotokollet under den sista periodens målkavalkad.

Skottstatistiken 59–10 talar sitt tydliga språk om hemmalagets totala dominans. Jacob Svensson var poängbäst i matchen med sex poäng (3+3), följt av Anton Schagerberg som noterades för fem poäng (0+5). Därefter var det hela sju (!) spelare som noterades för fyra poäng. Arvid Sundin och Oskar Lundkvist blev båda tvåmålsskyttar i överkörningen.

Matchfakta Hudiksvall – Wings

Hudiksvalls HC – Wings HC Arlanda 15–1 (3–0, 5–1, 7–0)

Första perioden:

1–0 (10.18) Rasmus Kahilainen (Axel Levander)

2–0 (13.11) Jacob Svensson (Gabriel Kangas, Sebastian Walfridsson)

3–0 (16.21) Oskar Lundkvist (Viggo Nordström, Maximilian Kilpinen)

Andra perioden:

3–1 (21.38) William Wiman (Johan Franzén) PP1

4–1 (24.55) Axel Olsson (Anton Schagerberg, Lucas Thorstensson)

5–1 (27.49) Adrian Carnebo (Jacob Svensson, Linus Lindblom)

6–1 (30.03) Maximilian Kilpinen (Anton Schagerberg, Viggo Nordström)

7–1 (33.42) Viggo Nordström (Lucas Thorstensson, Maximilian Kilpinen)

8–1 (35.02) Arvid Sundin (Viktor Eriksson, Wille Johansson)

Tredje perioden:

9–1 (43.00) Jacob Svensson (Gabriel Kangas, Lucas Thorstensson)

10–1 (48.09) Arvid Sundin (Viktor Eriksson, Lucas Thorstensson)

11–1 (49.26) Rasmus Larsson (Sebastian Walfridsson, Jacob Svensson)

12–1 (52.44) Jacob Svensson (Arvid Sundin, Linus Lindblom) PP1

13–1 (53.30) Gabriel Kangas

14–1 (53.45) Oskar Lundkvist (Viggo Nordström, Anton Schagerberg)

15–1 (54.51) Viktor Eriksson (Anton Schagerberg, Rasmus Kahilainen)

Skott: 59–10 (16–3, 21–4, 22–3)

Utvisningar: HHC: 2x2 min. WIN: 2x2 min.

Publik: 518 (Holmen Center)