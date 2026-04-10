Klara för final – efter ny dominant uppvisning

Hudiksvall segrade – 4–0 mot Lindlöven

Hudiksvall har säkrat segern i matchserien mot Lindlöven i finalen i hockeyettan norra, totalt med 3-0 i matcher. Det efter seger borta med 4–0 (3–0, 1–0, 0–0). Nu väntar en final mot Visby/Roma – med en allsvensk plats i potten.

Hudiksvalls Arvid Sundin sköt två av målen när laget säkrade sin plats i Hockeyettans finalspel.

Foto: Jens Carlsson / BILDBYRÅN

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

Hudiksvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Arvid Sundin gjorde också 0–4 assisterad av Viggo Nordström och Maximilian Kilpinen efter 12.50 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Hudiksvall höll i sin 4–0-ledning och vann.

Hudiksvall är nu klart för hockeyettan-finalen där Visby/Roma står för motståndet.

Lindlöven–Hudiksvall 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

Finalen i hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (1.14) Arvid Sundin, 0–2 (11.18) Linus Lindblom (Elias Degnell, Viggo Nordström), 0–3 (12.15) Gabriel Kangas (Jesper Wiberg).

Andra perioden: 0–4 (32.50) Arvid Sundin (Viggo Nordström, Maximilian Kilpinen).

Slutresultat i serien: Lindlöven–Hudiksvall 0–3